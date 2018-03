ONLINE Veľké rošády po Kiskovom rozhodnutí: Pellegrini zverejnil nové meno na ministra vnútra

BRATISLAVA - Koaličné strany Smer, SNS a Most-Híd v pondelok predstavili svoje nominácie do novej vlády, ktorú povedie Peter Pellegrini. Po oznámení mien odniesol Pellegrini prezidentovi zoznam všetkých ministrov. Andrej Kiska dnes oznámil, že novú vládu nevymenuje.

- Na miesto ministra vnútra strana SMER-SD nominovala súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera.

- Andrej Kiska nevymenoval novú vládu, od Pellegriniho požaduje do piatku nové mená

- premiér v demisii Robert Fico a jeho nástupca Peter Pellegrini oznámili mená nových ministrov včera na tlačovej konferencii

- ministrom vnútra mal byť Jozef Ráž ml., ministerkou kultúry Ľubica Laššáková a ministrom spravodlivosti Gábor Gál

- Pellegrini rokoval s koaličnými stranami Most-Hís, SNS a Smer-SD

Vyjadrenie dezignovaného premiéra k aktuálnej situácii Petra Pellegriniho

18:57 Strana Most-Híd súhlasí s nomináciou súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) na post ministra vnútra.

18:53 Rozhodnutie prijať ponuku dezignovaného premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) a strany Smer-SD na post ministra vnútra urobil súčasný minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) napriek svojmu želaniu zostať v rezorte zdravotníctva. Drucker to uviedol vo svojom stanovisku.

18:48 Kandidát na post ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) riadil rezort zdravotníctva systémom pokusov a omylov a je o ňom známe, že nedokázal premiérovi v demisii Robertovi Ficovi (Smer-SD) účinne oponovať, keď ho v priamom prenose ponížil pred verejnosťou. Vyhlásil to podpredseda SaS a člen brannobezpečnostného výboru Ľubomír Galko, ktorý považuje za nemysliteľné, že Drucker zabezpečí očistu polície.

18:45 Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Andrea Kalavská má k ministerskej pozícii prirodzený rešpekt. Uviedla to vo svojom vyhlásení.

18:40 Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) je síce sympatický muž, avšak ako človek, ktorý opakovane obhajoval Roberta Kaliňáka aj pri jeho najväčších kauzách, určite nie je tým, kto dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu. Uviedol to predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič.

18:37 Kandidát na post ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) nemal doteraz nič spoločné s bezpečnostnou problematikou. Uviedol to podpredseda Sme rodina a člen brannobezpečnostného výboru Milan Krajniak s tým, že z tejto nominácie je trochu v rozpakoch.

18:30 Ministerstvo vnútra potrebuje na čele v súčasnosti viac manažéra ako politika, aby sa podarilo situáciu upokojiť. A Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) ukázal ako minister zdravotníctva manažérsku zručnosť. Uviedol to podpredseda NR SR a člen brannobezpečnostného výboru Andrej Hrnčiar (Most-Híd) v reakcii na návrh dezignovaného premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) vymenovať Druckera za ministra vnútra.

18:21 Ak sa dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a prezident SR Andrej Kiska skutočne dohodli, že novým ministrom vnútra bude Tomáš Drucker, je to veľmi pozitívne. Uviedol to podpredseda SNS a šéf Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS).

18:17 Nominácia Tomáša Druckera je podľa podpredsedu poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Petra Pčolinského krok zúfalstva.

17:13 Ostatní nominanti ostávajú tak, ako v prvom návrhu.

Štátna tajomníčka Andrea Kalavská.

17:10 Pellegrini oznámil, že na miesto ministra vnútra navrhne súčasného ministra zdravotníctva, Tomáša Druckera. Jeho post šéfa rezortu zdravotníctva by mala prebrať doterajšia štátna tajomníčka Andrea Kalavská.

Na post ministra vnútra je nominovaný doterajší minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

17:08 "Aj napriek tomu, že môžme mať pochybnosť, či prezident môže alebo nemôže komentovať ministrov, sme sa rozhodli, že pánovi prezidentovi zajtra doručím nový návrh, ktorý bude obsahovať niekoľko zmien," povedal Pellegrini.

17:06 Pellegrini sľubuje, že urobia všetko preto, aby situáciu na Slovensku upokojili. Podľa neho nie je možné, aby krajina fungovala bez legitímnej vlády.

17:00 Očakáva sa tlačová konferencia Petra Pellegriniho.

Tlačovku SaS

16:15 Po minulotýždňovej demisii premiéra sa podľa poslanca NR SR Martina Fedora (Most-Híd) stal kľúčovým politickým hráčom prezident republiky. „Pre Slovensko je nesmierne dôležitý pokoj a stabilita. Robert Fico svojou demisiou vytvoril podmienky pre rokovania o novej vláde ako cesty k upokojeniu situácie. Názory a výhrady prezidenta ako aj verejnosti treba rešpektovať a počúvať," povedal Fedor.

16:00 O piatej bude mať k aktuálnej situácii tlačovku Peter Pellegrini.

15:47 „Je dôležité si uvedomiť, že predčasné voľby majú v rukách poslanci, nie prezident. To si treba uvedomiť," uviedol Sulík.

15:45 K Druckerovi ako možnému mionistrovi vnútra sa Sulík vyjadrí potom, keď to pravdepodobne budúci premiér Pellegrini oznámi.

15:42 OĽaNO patrí k blízkym partnerom, s ktorými si SaS vie predstaviť spoluprácu. Opozičnejšia by vraj bola slušnejšia ako to, čo je tu dnes, myslí si predseda SaS.

15:40 „Jediným skutočne poctivým a férovým riešením sú predčasné voľby. To by mohli chápať aj poslanci zo Smeru a aj Robert Fico," dodáva. „Mohli by si povedať radšej koniec s hrôzou ako hrôza bez konca," odkazuje.

15:38 „Uvidíme, aké mená predloží Pellegrini v piatok," hovorí Sulík. Zdôrazňuje, že tretia vláda Roberta Fica vznikla aj s tým, že to mala byť hrádza proti extrémizmu.

Organizátori protestov u prezidenta Kisku

15:37 Stane sa Tomáš Drucker ministrom vnútra? Na otázku Denníka N, či si to nerozmyslí, odpovedali neurčito.

15:36 Podľa šéfa SaS treba vyšetriť všetky kauzy, o ktorých Ján Kuciak písal. „Prezidentovo rozhodnutie vnímame ako dôležité," dodáva.

15:35 Táto silná vládna kríza začala dvojnásobnou úkladnou vraždou novinára a jeho priateľky, ktorý písal o kauzách tejto vlády, tvrdí Richard Sulík.

15:25 Ľubica Laššáková, ktorú Peter Pellegrini navrhol za ministerku kultúry, súhlasí s Robertom Ficom, že od amerického finančníka Georga Sorosa idú rôzne hry. Povedala to v rozhovore pre Denník N.

15:15 Takto diskutoval prezident s organizátormi protestov.

15:10 Podľa Bélu Bugára sa dnes ešte zíde koaličná rada, presný čas ani miesto neupresnil.

15:03 Prezident privítal organizátorov protestov Za slušné Slovensko.

14:55 Miestna organizácia SNS v Sečovciach tvrdí, že ich „strana pre Zemplín neurobila priamo nič, rozvoj vidieka takmer zaumrel, poľnohospodárstvo sa pretavilo do systému agropodnikateľov na Euro fondy a dotácie bez produktivity a vytvárania pridanej hodnoty z výroby potravín".

14:50 „Každý ďalší deň, kedy bude Robert Kaliňák vo funkcii ministra vnútra alebo Fico, síce v demisii, na poste premiéra, je zlý. Čím skôr títo ľudia odídu, tým lepšie. Podporili by sme úradnícku vládu," odpovedal Matovič na otázku, či by preferovali vládu v demisii alebo úradnícku.

14:44 Gábora Grendela teší, že Kiska neskočil na lep Kaliňákovi a Ficovi. „Touto nomináciou Peter Pellegrini premárnil šancu, ktorú dostal od prezidneta a žiadnu ďalšiu šancu už nedostane," hovorí.

14:42 Ak sa bude Smer neustále vysmievať z ľudí, skončí to tak, že sa ľudia vysmejú Smeru, tvrdí Ján Budaj.

14:40 „Za naše hnutie chcem pvoedať, že tak ako sme v predchádzajúcich voľbách podávali partnerskú ruku slabším, podávame ju aj teraz. Bol by hriech, aby ich hlasy prepadli v predčasných voľbách. Osobne nemám žiadny konflikt so žiadnym lídrom opozičnej demokratickej strany," povedal Matovič s dodatkom, že s Kotlebom neráta.

14:39 Ak by aj prišli budúce voľby a prišla by spravodlivosť a páchatelia by sa zrazu mali zodpovedať, budú podľa predsedu Obyčajných ľudí mať svojich ľudí na ústavnom súde. „Tým zabezpečia, že im bude spravodlivosť krátka," myslí si.

Tlačovku OĽaNO

14:37 „Skutočnosť je však taká, že Fico sa nám do tváre smeje, ale hlboko v sebe má strach zo spravodlivosti, ktorá príde a ktorá sa zastaviť nedá," tvrdí Matovič.

14:35 Matovič ukázal graf, na ktorom len malá časť je spokojná s vládou Roberta Fica. Ľudia sú vraj tiež zhrození, že Fico pustil na úrad mafiánsku štátnu radkyňu. Podľa Matoviča sme mafiánsky štát.

14:32 Ľudia na Slovensku podľa Matoviča volajú po predčasných voľbách. „Pán prezident volá po dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde," tvrdí. „Keď sa pozrieme na to, čo robí Robert Fico, tak už tretí týždeň si z nás robí srandu. Spolu s Bugárom a Dankom. Bugár si odíde na dovolenku a stretne sa s Kočnerom," dodáva.

14:30 „Pán prezident Kiska sa nepostavil na stranu mafie, a stojí na strane ľudí, ktorí chcú Slovensko ako slušnú krajinu," povedal šéf OĽaNO.

14:28 Tlačovka OĽaNO sa začala. Matoviča teší rozhodnutie Andreja Kisku. Slovensko si pripomenie 30. výročie od Sviečkovej manifestácie, začal Matovič. Dodáva, že dnes sa opäť lámu dejiny.

14:05 Smer zatiaľ oficiálne nezareagoval na rozhodnutie prezidenta Kisku nevymenovať vládu. Od vyhlásenia prezidenta prešli viac ako dve hodiny.

13:50 Na predčasné voľby zatiaľ nevidím dôvod, hovorí Bugár.

Kiskove vyjadrenie

13:47 Podľa sociológa Michala Vašečku môžu mať v súčasnosti aj odborníci problém s tým, aby boli nominovaní stranou Smer. Ako uviedol, očakáva, že Smer nebude tak rýchlo vedieť zareagovať s dostatočne kvalitnými nomináciami. Podľa jeho slov už predošlé mená, s ktorými prišiel Pellegrini za prezidentom, naznačovali nedostatok kvalitných ľudí vo vnútri strany.

13:36 KDH rešpektuje a oceňuje, že Kiska nevymenoval novú Pellegriniho vládu. Strana to uviedla vo svojom oficiálnom stanovisku.

13:30 Protesty „Postavme sa Za slušné Slovensko“ pokračujú aj v piatok. V Bratislave sa ľudia stretnú o 17:00 na Námestí SNP.

13:25 Rozhodnutie Kisku je z politického hľadiska primerané a dalo sa očakávať. Tak zhodnotila krok hlavy štátu politologička Darina Malová. Podľa Malovej totiž Kiska požaduje od počiatku buď predčasné voľby alebo zásadnú rekonštrukciu vlády.

13:19 Kandidát Smeru-SD na ministra vnútra Jozef Ráž mladší nateraz nebude rozsiahlo komentovať rozhodnutie prezidenta. „Plne rešpektujem rozhodnutie a názor pána prezidenta," odkázal v písomnom stanovisku.

13:18 Príspevok Andreja Kisku:

13:10 Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár rešpektuje rozhodnutie prezidenta. Kollár nevidí problém v tom, že sa riešenie situácie posúva o dva či tri dni. Problém by bol, ak by sa to naťahovalo.

13:06 Podľa Bélu Bugára je možné, že koalícia dnes nevydá stanovisku na prezidentovo rozhodnutie, povedal v rádiu Aktual.

13:03 „To je sila, čo nám zafúkalo z paláca," odkazuje Lucia Ďuriš Nicholsonová.

12:59 Krajská šéfka Smeru-SD nominovaná na ministerku kultúry Ľubica Laššáková rešpektuje rozhodnutie Kisku. „Verejnosť to tak trošku aj čakala, nie som z toho smutná, akceptujem to," povedala Laššáková.

12:56 Politológ Miroslav Kusý sa domnieva, že prezident má v tejto situácii navrch, pretože je konečnou inštanciou, ktorá rozhoduje o vymenovaní či nevymenovaní navrhovanej vládnej zostavy. Ako povedal Kusý, v konečnom dôsledku i tak musí vládu odobriť Národná rada SR.

12:50 Ústavný právnik hodnotí Kiskovo rozhodnutie: Ukázal, že nie je prezident, ktorý iba prikyvuje.

Ján Drgonec

12:48 „Tento krok pána prezidenta považujeme za výnimočný krok vo výnimočnej situácii. Rozumieme tomu, že odmietol vymenovať vládu, v ktorej má byť nástupcom Roberta Kaliňáka jeho kamará," odkazuje SaS.

12:36 Kiska sa rozhodnutím nevymenovať novú vládu zrejme inšpiroval udalosťami v Českej republike, tvrdí to ústavný právnik Ján Drgonec s tým, že v tejto súvislosti naráža na Andreja Babiša a jeho zostavovanie vlády. Kiska dal týmto krokom podľa Drgonca odkaz Smeru-SD, „že v úrade už nesedí ústretový prezident, ktorý mu na všetko prikyvuje".

12:26 Bugár si nemyslí, že by po Kiskovom rozhodnutí nevymenovať novú vládu mali rokovať o predčasných voľbách.

„Mali by sme rokovať o tom, čo pánovi prezidentovi prekáža," povedal v rádiu Aktual Bugár. „Poslanci, ktorí podporovali vládu, tí vyjadrili podporu novej vláde, ak vláda má väčšinu, nie je dôvod mať predčasné voľby," povedal Bugár.

12:23 Pellegrini bude mať pri výbere nových kandidátov na ministrov ťažkú úlohu, lebo nároky prezidenta Andreja Kisku je dosť ťažké naplniť. Uviedol prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška, podľa ktorého je možné, že Smer-SD sa rozhodne ísť cestou predčasných volieb.

12:20 Miroslav Číž zo Smeru povedal, že je zvedavý na reakciu užšieho vedenia strany po Kiskovom oznámení. „Doteraz som si myslel, že dôveru vláde vyslovuje parlament, Slovensko sa týmto zmenilo na prezidentskú republiku,“ vyhlásil pre sme.sk.

12:19 Predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko berie na vedomie a rešpektuje rozhodnutie prezidenta Kisku nevymenovať novú vládu Petra Pellegriniho. Ako povedal Danko, chce sa stretnúť s Pellegrinim a následne sa vyjadrí detailnejšie.

12:14 Béla Bugár očakával, že Kiska vymenuje novú vládu, situáciu chce rýchlo vyriešiť. „Budeme musieť si sadnúť a rokovať," reagoval v rádiu Aktual na krok prezidenta. „Prezident sa takto rozhodol a my na jeho základe budeme konať," povedal.

12:04 Stanovisko Igora Matoviča za hnutie OĽaNO k rozhodnutiu prezidenta

"Oceňujeme, že pán prezident Andrej Kiska sa dôrazne zasadzuje za obnovu dôveru ľudí v štát. Mohol skloniť hlavu, ale rozhodol sa naďalej stáť na strane ľudí túžiacich po slušnom Slovensku. Po Slovensku bez mafie previazanej s kľúčovými predstaviteľmi vládnych strán. Po Slovensku, kde budeme môcť radi žiť."

11:55 "Ak má nová vláda obnoviť dôveru ľudí v štát, musíme mať na jej obsadenie prísne nároky," dodal Kiska na záver svojho vystúpenia.

11:54 "Desiatky tisíc ľudí protestujú v uliciach, lebo stratili dôveru v ľudí, ktorí stoja na čele. Neveria, že vrcholové pozície obsadzujú ľudia, ktorých zaujíma dobro ľudí."

11:51 Podľa Kisku potrebujeme vládu, ktorá zabezpečí nezávislé a nestranné vyšetrovanie vraždy. "Nepotrebujeme teraz špekulácie, kto s kým chodil na motorkách."

11:49 "Chcem sa Pellegrinimu poďakovať za vecný a konštruktívny prístup k úlohe pred ktorou stojí, je to vítaná zmena," povedal Kiska. "Musí vytvoriť stabilné obsadenie, a to hlavne hlava ministra vnútra musí upokojiť verejnosť."

11:47 "Požiadal som ho aby mi do piatku navrhol novú zostavu," povedal Kiska s tým, že čaká mená nových nominantov.

11:46 Kiska novú vládu nevymenoval

"Dnes som sa stretol s Petrom Pellegrinim. Rozhodol som sa, že v tomto zložení vládu nevymenujem," povedal Kiska.

11:45 Prezident Kiska predstúpil.

Všetko je na Kiskovi

Novým ministrom vnútra by mal byť Jozef Ráž ml., syn speváka skupiny Elán, ministrom spravodlivosti Gábor Gál a ministerkou kultúry Ľubica Laššáková, krajská šéfka Smeru-SD v Banskej Bystrici. Mená oznámil včera na tlačovej besede premiér v demisii Robert Fico. Pellegriniho vo funkcii podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu má nahradiť Richard Raši, súčasný primátor Košíc. Ostatné mená ministrov ostávajú po starom.

"Teraz je na prezidentovi, aby postupoval ďalej, tak ako hovorí ústava a zákony. Aby sa v čase, ktorý on uzná za vhodné, k tomuto návrhu vyjadril. Ako osoba poverená zostavením novej vlády majú všetci členovia, ktorých som prezidentovi predložil, moju absolútnu plnú dôveru," vyhlásil v pondelok Pellegrini. Prezident SR Andrej Kiska sa dnes o 11.45 h v Prezidentskom paláci vyjadrí k aktuálnej politickej situácii. Politici, ale aj verejnosť očakávajú jeho stanovisko k navrhovaným ministrom Pellegriniho vlády.