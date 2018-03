V piatok vyjdú do ulíc aj študenti: Nedôvera v elity narastá, výzva akademikom

„Nedôvera mladých ľudí voči politickej elite našej krajiny narastá. Uplynulé týždne nás len uistili v tom, že práve my, študenti, musíme vyjadriť svoju nespokojnosť s politickou kultúrou a správaním sa našich elít. Zdôrazňujeme potrebu mladých ľudí iniciovať diskusiu o spoločenských zmenách a potrebu formovať budúcnosť nášho vzdelávania či schopnosti kritického myslenia mladých ľudí. Nie je nám jedno, v akej krajine budeme žiť a vychovávať svoje deti," zhoduje sa a dodávajú, že sa rozhodli spoločnou študentskou iniciatívou #niejenamtojedno poukázať na rámec morálnych a etických hodnôt, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou politickej reprezentácie.

Študenti vysokých škôl a univerzít sa stretnú v piatok 23. marca o 16:30 pred hlavnou budovou Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí. Odtiaľ sa spoločne o 16:45 presunú na Námestie SNP, kde sa pripoja k ostatným účastníkom zhromaždenia Za slušné Slovensko.

Zhromaždenie Za slušné Slovensko bude aj tento piatok na bratislavskom Námestí SNP a v iných mestách Slovenska a vo svete. Požiadavky organizátorov ostávajú rovnaké - dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, vyšetrenie všetkých káuz, na ktoré Kuciak poukázal, a nová dôveryhodná vláda. Zhromaždenia budú pokračovať tretí týždeň po sebe.

Výzva akademikom

Rektor Paneurópskej vysokej školy Juraj Stern vyzýva celú akademickú obec, aby sa prebrala z pasivity. „Zatiaľ čo naši študenti stoja každý týždeň na námestiach a zasadzujú sa spolu s občianskou iniciatívou Za slušné Slovensko, mnohí z vás, pedagógov, stojíte bokom. V mysli sa mi vybavujú roky 1989 a aj roky mečiarizmu, keď väčšina pedagógov stála po boku študentov a vedeli privodiť zmenu, ktorú naša krajina vtedy tak potrebovala," píše sa v otvorenom liste adresovanom profesorom univerzít, ktorý zaslala marketingová manažérka Paneurópskej vysokej školy Katarína Holetzová. Podľa Sterna sa s názormi, že politika nepatrí na pôdu univerzity dá súhlasiť, aj to však s výhradami, je to chabé ospravedlnenie pre pasivitu. „Spomeňte si na nežnú revolúciu, boli to študenti, umelci a vedci, ktorí boli hybnou silou zmien a tá sa diala hlavne priamo na univerzitách a školách," povedal rektor a dodáva, že každý týždeň stál po boku svojich študentov na námestí. „Bol to opäť skvelý pocit, som na svojich študentov hrdý, boli aktívni. Aj oni privítali moju účasť. Žiaľ, o tento skvelý pocit účasti a spolupatričnosti ste sa mnohí pripravili."

Na záver listu rektor vyzval študentov, aby povzbudili svojich pedagógov a akademických funkcionárov, "aby napriek tomu, že doteraz tvrdo spali, ste ich vy hromami a bleskami vzbudzovali k tomu, aby sa prebrali!“ Taktiež vyzval kolegov, aby prejavili svoju občiansku statočnosť a šli spoločne pre študentov, pre deti a vnukov, pre našu budúcnosť pridať svoj hlas. „Nechceme korupciu, aroganciu moci, žiadame objasnenie všetkých podozrení, kriminálnych deliktov minulosti, odstránenie vplyvu oligarchov, spravodlivú justíciu a potrestanie vinníkov. Všetci chceme slušné a tolerantné Slovensko," uzatvoril Stern.