Prekvapivá situácia na obrazovkách: Manželia z Markízy sa pohádali priamo pred kamerami!

Na obrazovkách Markízy si v utorok večer mohli diváci opäť vychutnať reláciu O 10 rokov mladší, kde zmenili nevýraznú manželskú dvojicu. Ich premena však nebola úplne jednoduchá. Pár totiž žije v spoločnom dome s manželovými rodičmi, čo je zdrojom mnohých ich hádok. A tým sa nevyhli ani počas premeny, keď boli ubytovaní na hoteli. Pri varení jedla sa manželia do seba slovne pustili. Majke vadí, že sa do všetkého jeho rodičia miešajú.

„S tebou sa nedá normálne baviť,“ zahundral Maroš, na čo jeho manželka odvetila: „Ja viem, so mnou sa nedá nič, len vtedy, keď robím, ako vy chcete.“ Maroš nahnevane a neuvážene vypustil z úst nemilú vetu: „Ale však počúvaj, choď, zober si úver, ja nedám, nepripadá do úvahy. Keď nie si so mnou spokojná, tak choď preč odo mňa.“ Majky sa to dotklo, a už iba smutne skonštatovala. „Aha, tak radšej mňa pošleš preč, ako by si išiel so mnou. Dobre, skončili sme,“ odvetila mama 3 detí, ktorá by najradšej bývala s rodinou vo svojom dome.

Po hádke iba smutne zahlásila, že sa ide troška prevetrať, lebo sa rozplakala a cítila sa veľmi zle. Slzy vybehli aj Marošovi, ktorý si však už život bez svojej manželky nevie predstaviť. Mária po hádke zavolala moderátorke relácie Márii Čírovej a tá jej navrhla, aby sa na pár dní oddelili a ona sa odsťahovala na iný hotel, čo aj spravila. Nakoniec im odluka pomohla a na záver relácie, po premene sa opäť pobozkali a vyznali si lásku. Snáď manželia vyriešia svoje bývanie k spokojnosti celej rodiny a budú šťastní ešte veľa rokov.