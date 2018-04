Identita novej frajerky Fredyho Ayisiho (51) známa: Zbalil o 20 rokov mladšiu modelku!

Do redakcie sme dostali tip, že zjavne mladšia dáma nie je úplne neznáma. Ide o modelku Vandu Gallo (31), ktorá kedysi vymetala večierky po boku Barbory Balúchovej. V roku 2010 dokonca získala titul najkrajšej Európanky na súťaži krásy Beauty of the World. Kráska sa však odvtedy poriadne zmenila. Čierne vlasy vymenila za svetlú farbu a neprezentuje sa ani sexi fotografiami. Práve naopak.

Z Fredyho polovičky sa stala jemná sympatická žena, ktorá sa aktívne venuje yoge. Zrejme práve tá je faktorom, ktorý dal dvojicu dokopy. Tréningy tohto druhu cvičenia totiž vedie aj Ayisi a spoločnému koníčku sa dokonca aktívne venuje aj jeho dcéra Vierka. Nuž, vyzerá to tak, že nový párik nášho šoubiznisu sa skutočne našiel, a to i napriek vyše 20-ročnému vekovému rozdielu. Pozrite sa, akú má Fredy doma kočku!