Mega markizácka premena: Z babičky je poriadna šupa... A on? Na nepoznanie!

To snáď nie je ani možné! V utorok večer sa v markizáckej relácii O 10 rokov mladší objavili súrodenci Ingrid a Anton, ktorí sa vďaka účinkovaniu v šou poriadne zmenili. Zo starších ľudí sa po mnohých zákrokoch a zmene vizáže stali šarmantní ľudia s iskrou v očiach. Ingrid je vo svojich 50-tich rokoch mamou dvojročnej dcérky, no jej vzhľad vyvolával v ľuďoch dojem, že je dievčatku skôr babičkou ako mamou. Keďže nemala toľko času na seba, rozhodla sa so svojím „starým a zanedbaným ja“ skoncovať s pomocou odborníkov. Spolu s bratom, ktorý je vo svojich 47 rokoch stále sám, sa prihlásili do markizáckej relácie O 10 rokov mladší, kde v priebehu pár dní z nich urobili doslova iných ľudí.

Obaja podstúpili niekoľko plastických operácií, ošetrenie pleti i vylepšenie chrupu. Ingrid pred premenou ľudia na ulici tipovali 57 rokov. Plastickou operáciou jej upravili tvár, vyhladili pleť, upravili zuby, profesionálny kaderník jej zmenil nevýrazný účes a vizážista ju dokonale nalíčil. K tomu pridali zvodný outfit a z „babičky“ sa razom stala o 16 rokov mladšia a šarmantná dáma. Po premene jej ľudia tipovali 41 rokov. Konečne tak bude hrdou maminou malej dcérky.

Profesionáli upravili aj jej brata Antona, ktorému šedivá brada pridávala na veku a pred premenou mu ľudia tipovali v priemere 58 rokov. Podstúpil plastiku viečok, ošetrenie pleti i chrupu. Upravili mu vlasy a oholili bradu, nahodili ho do mladistvého outfitu a ľudia mu po premene razom hádali 35 rokov. Maroš tak omladol o neuveriteľných 23 rokov. Zo starého mládenca sa tak stal výzorom sympatický mladík. Výsledkom bola rekordná premena, ktorá patrí k najlepším častiam relácie O 10 rokov mladší. Súrodenci spolu totiž omladli o neuveriteľných 39 rokov! Fotografie si môžete pozrieť v našej GALÉRII»