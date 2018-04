Ďalšie dieťa? Mária Čírová nám prezradila niečo, čo absolútne nik nečakal!

Mária Čírová je okrem speváčky a najnovšie aj moderátorky šou O 10 rokov mladší hlavne mamou na plný úväzok. So svojím životným partnerom Marošom Kachútom vychováva dve krásne a zdravé deti, 8-ročného syna Huga a o dva roky mladšiu dcérku Zoe. Manželia sa nikdy netajili tým, že by si vedeli spolu predstaviť vychovávať aj ďalších potomkov.

Nedávno sme talentovanú umelkyňu stretli na topkárskej párty a zaujímalo nás, či tento sen o veľkej rodine platí u Kachútovcov aj naďalej. „Ja premýšľam aj nad 6-timi deťmi. Ja som v pohode úplne,“ prekvapila svojou odpoveďou krehká speváčka. Blondínka však zároveň dodala, že hoci by svojím ratolestiam dopriala aj viac súrodencov, v dnešnej dobe to vôbec nie je také jednoduché.

„Nežijeme úplne najľahšiu dobu a asi to bolo iné, keď ja som bola malá. Ja som zo štyroch súrodencov aj môj manžel je zo štyroch súrodencov. Mama nás vypustila von, my sme sa tam hrali vonku, no a dnes je úplne iná doba, stále tie deti musíme voziť, strážiť... Nemôžete tie deti len tak pustiť na ulicu, pretože to jednoducho nejde. Hovorím to ale samozrejme v dobrom, že sa im venujeme a chodíme na krúžky a napriek tomu, že mám len dve deti, mám pocit, že ich mám šesť. Aj keď moje deti sú veľmi dobré a absolútne žiaden problém s nimi nie je. Ja by som sa cítila aj na šesť detí, ale ako by to vyzeralo, keby to bolo...“ uzavrela s úsmevom Čírová.

Mária Čírová bola jednou z hviezd oslavy 10-tych narodenín portálu Topky.sk.