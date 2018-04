Markizácka tvár priznala obrovskú potupu: Partner chystal svadbu... Ale s inou ženou!

Svoje o tom vie aj Andrea Vargová (30), ktorá je momentálne súťažiacou v populárnej markizáckej šou najväčší víťaz. Tá si kvôli svojej nadváhe počas života „užila“ množstvo nepríjemností, medzi ktorými nechýbali problémy s mužmi. Práve jeden z nich jej uštedril obrovskú ranu pod pás.

„Predtým som sa ja necítila ako žena, cítila som sa ako taká masa. Lebo som mala pocit, že som nezaujímavá," povedala blondínka, ktorá si prvého partnera našla až počas cesty na Gibraltár. Následne za ním odcestovala a vyzeralo to tak, že príbeh bude mať šťastný koniec.

„Potom som za ním odcestovala a my sme ako keby randili spolu, že my sme neboli oficiálne spolu. Bolo to také, že mi začal dávať najavo, prečo nie som niekto iný. Niekto krajší, niekto lepší,“ povedala smutne Vargová, ktorá určite nie je jedinou ženou s podobnou skúsenosťou. Ona sa však dehonestujúcemu nátlaku napokon vzoprela.

Andreu Vargovú jej prvý partner neustále ponižoval.

Na začiatku to ale vôbec nebolo ľahké. Ako sama priznala, do svojho prvého bola taká zamilovaná, že sa o neho i napriek potupným poznámkam s láskou starala. „Ja som bola tak naivná a tak zaľúbená, že ja som mu varila upratovala nakupovala... Potom mi už každý začal rozprávať, či som úplne šibnutá, že si takto nechám skákať po hlave. Tak som si povedala, že budem silná a prestanem sa s ním baviť,“ zaspomínala si Andrea.

Andrea Vargová má strach, že ak sa jej nepodarí schudnúť, nikdy nenájde toho pravého.

Tá však v tom čase ani netušila, že to najhoršie ešte len príde. Po tom, ako sa pre svoju lásku obetovala, on sa jej na oplátku v krátkom čase odvďačil tým najhorším spôsobom. Kamarátka Vargovej oznámila, že sa chystá na svadbu. Keď sa zaujímala, o koho sobáš ide, dozvedela sa, že ženiť sa bude jej partner. Presne ten, ktorý ju toľko ponižoval. „Môj bývalý priateľ mi povedal, prečo nevyzerám ako Beyoncé. Viackrát mi povedal, prečo nevyzerám ako niekto iný,“ zdôverila sa otvorene sympatická žena, ktorá možno aj vďaka účasti v šou a doteraz zhodeným 13,5 kilogramom napokon nájde vytúženú pravú lásku.