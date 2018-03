Nevyšetrené prípady zmiznutých novinárov: Jána Kuciaka popravili, kam sa podeli Pejko či Rýpal?

Novinár Miroslav Pejko pochádza z Banskej Bystrice. Nezvestný je od 17. marca 2015, kedy zmizol za nejasných okolností. V čase jeho zmiznutia pracoval ako editor Hospodárskych novín. V deň, ktorý o ňom počuli naposledy, bol ešte v redakcii. Keď z nej odišiel, pravdepodobne išiel do bytu na Železničiarskej ulici v Bratislave, v ktorom býval. Ešte bol v kontakte so svojou kamarátkou. Odvtedy o ňom nikto nepočul. Pejko si so sebou nevzal mobil, doklady ani peniaze.

Z bytu odišiel ľahko oblečený, na sebe mal len modré nohavice, sveter a zelené tenisky. Po Pejkovi vyhlásili celoštátne pátranie 18. marca 2015, no dodnes o ňom nikto nevie. Polícia otvorila prípad znova až po 3 rokoch. Začala vypočúvať jeho blízkych a ľudí, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, ako aj niekoľkých kolegov.

Po Miroslavovi Pejkovi sa stále pátra.

"Vtedy sme po ňom pátrali všetci kamaráti, mám pocit, že sme sa o to zaujímali viac ako polícia. Dali sme prezrieť jeho počítač, mobil, všetko," hovorí jeho blízky kamarát Milan. "Neviem, či má niekto v jeho zmiznutí prsty alebo sa rozhodol sám. Ja už len chcem, aby sa to vyriešilo," dodal.

Podľa našich informácií vyšetrovatelia nepracujú s verziou, že by so zmiznutím Miroslava Pejka mala mať súvis jeho práca, ale je možné, že išlo o samovraždu. Vyšetrenie jeho zmiznutia žiadajú aj europoslanci, ktorí prišli na Slovensko v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Pavol Rýpal je nezvestný už 10 rokov

Europoslanci žiadajú vyšetrenie aj ďalšieho prípadu, kedy zmizol v tej dobe jeden z najvýraznejších investigatívnych novinárov Pavol Rýpal. Novinár sa stratil 22.4. 2008 úplne bez stopy. Nikomu sa neozval, nenechal žiadny list na rozlúčku. Rýpal písal o mafiánskych bossoch a jeho priezvisko absolútne korešpondovalo s tým, čo robil.

Rýpal sa v témach, od ktorých dávali mnohí ruky preč. Písal o polícii, praktikách mafie a ukazoval na vplyvných ľudí. Mnohí tvrdia, že sa zvykol občas stratiť, no vždy sa ozval. Od jeho posledného zmiznutia uplynulo už takmer 10 rokov.

Posledný svedok?

Rodina, kamaráti a kolegovia, ktorí Paľa poznali, stále čakajú na akékoľvek správy o ňom. Teraz im možno svitla nová nádej, že sa prípad niekam pohne. Publicista Peter Nôta, ktorý sleduje Rýpalov prípad od začiatku, na svojom blogu chilli.today opísal, ako ho kontaktoval svedok, ktorý mohol byť pravdepodobne posledný, kto videl Paľa Rýpala predtým, ako na 10 rokov zmizol. 25. alebo 26. apríla 2008 pracoval v jednom z pánskych bratislavských podnikov. Novinár tam mal prísť špinavý a pôsobil odpudzujúco, opitý však nebol.

Investigatívny novinár Paľo Rýpal je nezvestný takmer 10 rokov.

"Povedal, že sa volá Paľo Rýpal, novinár. Bol vystresovaný a zarastený," povedal svedok Nôtovi. Novinár mu vraj vyrozprával celý jeho príbeh. Vynechal mená. "Stále dokola hovoril o tom, že vypátral kauzu a chcú ho zabiť. Vravel, že sa vrátil naspäť do Bratislavy, lebo na juhu Slovenska ho objavili," hovorí svedok. Do hlavného mesta vraj išiel pešo. Pri sebe mal len počítač, v ktorom mal mať exkluzívnu tému.

Podľa svedka sa Rýpalovi podarilo rozlúštiť veľkú kauzu, ktorá bola o mafii, prepojení s politikmi a nákupe informácií. "Stále opakoval, že ho chcú zabiť," spomína svedok. Rýpal svedkovi tvrdil, že ľudia, ktorí ho chcú zabiť, vedia, kde je a že keď sa mu nepodarí ujsť do zahraničia, tak ho popravia. Podľa svedka sa sťažoval aj na to, že robil témy, ale nikto mu ich nechcel zverejniť. že má témy, ktoré okrem neho nemá nikto.

"Tvrdil, že žijeme v dobe, kedy štát vie, že vás chcú zabiť, no nič s tým neurobí. Nebál sa mafie, bál sa štátu," píše sa na blogu. Rýpal mal podľa svedka opustiť podnik medzi piatou a šiestou hodinou ráno. Odvtedy ho nikto nevidel už 10 rokov.

Mesiac od vraždy Kuciaka a Kušnírovej

Na Slovensku sa novinári už "stratili", no nikdy sa nenašli či už ich telá alebo iné indície. Vražda Jána a Martiny bola však iná. Brutálne popravený novinár dvoma strelami do srdca ležal priamo vo svojom vlastnom dome, len pár metrov od svojej mŕtvej snúbenice, ktorú strelili do hlavy.

O tom, či sa vražda vyšetrí spravodlivo a dôkladne, majú mnohí pochybnosti. Od začiatku prípad sprevádzajú rôzne škandály a nejasnosti. Veľký odpor a nedôveryhodnosť polície spôsobila prítomnosť šéfa protikorupčnej jednotky na mieste činu, Roberta Krajmera. Rovnako aj nejasnosti v dátume smrti, či prehľadávanie lesa v blízkosti Kuciakovho domu až mesiac po vražde. Polícia však tvrdí, že robí všetko pre to, aby vraždu dvoch mladých ľudí vyšetrila.