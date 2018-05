Jedna z najznámejších obetí teroristov: Pri únose významného politika mohla pomáhať aj ŠtB

RÍM/PRAHA - Taliansky politik a niekdajší predseda vlády Aldo Moro patril k stáliciam politickej scény. Na prelome 50. a 60. rokov stál na čele Kresťanskodemokratickej strany, zastával tiež vládne funkcie, len šéfom kabinetu bol do roku 1976 päťkrát. Jeho kariéru i život ukončil v roku 1978 únos a vražda, ktorú pred 40 rokmi vykonali členovia ultraľavicových Červených brigád. Nad vyšetrovaním "aféry Moro", ktorá šokovala nielen celé Taliansko, sa aj po desiatkach rokov vznáša rad otáznikov.

Moro, možný kandidát na prezidentský úrad, bol unesený 16. marca 1978 pri ceste autom do parlamentu. Teroristi pri prestrelke zabili päť jeho strážcov. Červené brigády následne vzniesli rad požiadaviek - od prepustenia ich súdruhov až po zverejnenie manifestov.



Mora však nakoniec po 55 dňoch väznenia, 9. mája 1978, našli v Ríme zastreleného v kufri auta. Na najvyšších miestach sa zvažovalo, či sa podmienky teroristov predsa len nemali prijať. Rozpaky vyvolal aj fakt, že Mora, otca štyroch detí, neúspešne hľadalo 50-tisíc policajtov.

O prípade boli popísané stohy papiera, v štyroch ostro sledovaných procesoch dostali vysoké tresty dve desiatky teroristov. Vdova Eleonora v knihe s názvom Musel zomrieť vyhlásila, že taliansky štát "si želal smrť Alda Mora" (v hre bolo vtedy dojednávanie historickej dohody o vládnej koalícii kresťanských demokratov s talianskymi komunistami).



Nad kauzou sa vznáša aj tieň tajných služieb (talianskych alebo americkej CIA), ktoré mali mať agentov infiltrovaných medzi členmi Červených brigád. Špekuluje sa aj o pomoci československej Štátnej bezpečnosti.