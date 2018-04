Krajmerovej firma sa teší z ďalšieho výhodného biznisu: Dotácia na bytovku pre sociálne slabších

Budova nemocnice v Trenčianskych Tepliciach sa bude renovovať. V zrekonštruovanej budove bude zrejme čoskoro 25 bytov. Rekonštrukcia nemocnice sa riešila už od roku 2015, kedy bola uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Trenčianske Teplice a firmou MANO INVEST, a. s. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 22. februára 2017, bol za prítomnosti primátora mesta Štefana Škultétyho a ďalších siedmich poslancov schválený investičný zámer mesta zrealizovať kúpu.

Peniaze štátu pôjdu do rúk Krajmerovej

Mesto odkúpi priestory nemocnice, v ktorých vystavia nájomné byty, za sumu 1 090 001 eur. Obe zmluvné strany si túto sumu dohodli "za podmienky, že Mesto Trenčianske Teplice obdrží podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR". Firma MANO INVEST, a. s. patrí manželke bývalého šéfa protikorupčnej jednotky Roberta Krajmera Márii Krajmerovej. Peniaze štátu tak zrejme pôjdu rovno ku Krajmerovej.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva schválilo aj rozdelenie sumy medzi ŠFRB a ministerstvom dopravy. Spôsob financovania kúpy nájomných bytov v stavbe "Polyfunkčný objekt PRO SALUTE, Trenčianske Teplice" sa uvádza v zápisnici zo zasadania. OD ŠFRB bude mesto žiadať úver vo výške 654-tisíc eur a od ministerstva dopravy vo výške 436-tisíc eur.

Vyzerá to tak, že rekonštrukcii bytov nič nebráni. Začiatkom októbra 2017 ministerstvo dopravy dotáciu mestu schválilo a rovnako koncom septembra schválil úver aj štátny fond.

Podozrivé prepojenia

V spojitosti s menom Márie Krajmerovej sú podozrivé aj machinácie okolo národnej kultúrnej pamiatky v Trenčianskych Tepliciach. Liečebný dom Machnáč je roky v dezolátnom stave a všetko nasvedčuje tomu, že ide o účelové chátranie. V roku 2015 získala Machnáč do vlastníctva firma BianKA plus, ktorej spoločníkom je brat Krajmerovej Norbert Tanoczký.

Krajmerová je zároveň od roku 2015 v predstavenstve akciovej spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, ktoré vlastnili Machnáč v roku 2007. Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice vtedy je dnes v rukách Zoroslava Kollára, ktorý je známy z tzv. mafiánskych zoznamov, a Norberta Bödöra.

Róberta Krajmera zachytili médiá krátko po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice na mieste činu. Najprv to policajti zdôvodňovali tým, že nebol priamo na mieste vraždy, neskôr tvrdili, že tam vykonával operatívnu činnosť. Podľa expertov to bol neštandardný postup. Riaditeľ národnej protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róbert Krajmer oznámil na konci marca, že končí vo funkcii a odchádza na vlastnú žiadosť. Skončiť vo funkcii mal k 1. aprílu, ale úrad neriadi. Bývalý policajný prezident Gašpar avizoval, že do konca tohto týždňa by mal byť riaditeľom oddelenia prevencie.