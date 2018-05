Čistenie kostí a kĺbov: Čo to je a pre koho je určené?

Stále sa píše len o očistení organizmu, ale čo si tak prečistiť kosti a kĺby? Je ťažké nájsť človeka, ktorý by netrpel ich bolesťami. Je jedno, čím kto trpí, pretože tieto problémy môžeme nazvať jednoducho reumatizmus, artróza alebo osteoperóza.

V knihe Je možné žiť 150 rokov? sa dozviete, že jedným z účinných spôsobov úniku od spomínaných komplikácií je pravidelné čistenie. Ak trpíte v noci nespavosťou a vaše pohyby sú obmedzené, je čas vyskúšať kúru na čistenie kostí a kĺbov. Trvá len tri dni a potrebujete k nej iba 15 g bobkového listu:

1. deň - na drobno rozdrvte 5 g bobkového listu. Následne ho hoďte do 300 ml horúcej vody a varte na miernom ohni 5 minút. Potom vlejte odvar do termosky a odstavte na 5 hodín. Tekutinu preceďte a pite po malých dúškoch každých 15-20 minút behom 12 hodín. Pozor! Celý vývar sa nesmie piť naraz a ihneď!

2. a 3. deň - tak isto, ako predošlý deň. Počas kúry jedzte všetko okrem mäsa, vajec, mlieka, tvrdého syra, tvarohu.

Počas kúry môže moč pri vylučovaní piesku a soli zmeniť farbu od zelenej až na svetlo červenú. Je to normálny jav. Očisťovaciu kúru kĺbov a kostí vykonávajte jedenkrát do roka v dvoch etapách so sedemdňovou prestávkou. Najlepšia doba pre túto očistu je letné obdobie. Staroveká tibetská múdrosť hovorí: "Silné kosti a pružné kĺby sú zárukou dlhého a plnohodnotného života."

Autor knihy Je možné žiť 150 rokov? Michail Tombak vypracoval celistvý systém starostlivosti o vlastné zdravie. Zdravie totiž súvisí s tým, čo jeme, ako dýchame, ako sa staráme o svoje telo a psychiku. "Podľa môjho názoru môžeme rozdeliť všetkých ľudí (bez urážky) na lenivých a pracovitých. Leniví ľudia čakajú na pomoc druhých a starostlivosť o svoje zdravie nechávajú na ich pleciach. Pracovití ľudia si chcú pomôcť sami, chcú poznať príčiny svojich chorôb, ale nie vždy vedia, ako to urobiť. Práve pre nich píšem svoje knihy," hovorí Michail Tombak

Spomínaná publikácia obsahuje očisty rôznych orgánov v tele. Napríklad hrubého čreva, pečene, čriev, obličiek, či cievnej sústavy. Dočítate sa tiež, v čom spočíva tajomstvo vrások, aký je mechanizmus starnutia, či je lepší čaj alebo káva a mnoho ďalšieho.

