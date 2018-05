Prejav bol určený len delegátom zjazdu a jeho plný obsah sa nemal dostať na verejnosť. V kópiách ho však rozposlali aj najvyšším straníckym šéfom v krajinách budujúcich socializmus. Sekretárka poľského predsedu strany Edwarda Ochabu udržovala milenecký vzťah s novinárom Wiktorom Grajewskim, ktorému kópiu požičala. Tak sa text prejavu dostal k agentovi izraelskej tajnej služby a do americkej CIA – a odtiaľ do redakcie denníka The New York Times. Vďaka poľskému novinárovi sa celý svet dozvedel o Stalinových zločinoch a kulte osobnosti.

Dej nového románu zahraničnopolitického komentátora a renomovaného publicistu Michala Havrana staršieho UKRADNUTÝ PREJAV NIKITU CHRUŠČOVA vychádza, podľa autora, z viacerých faktov a dobových prameňov, ale je tiež dielom fikcie, takže hranica medzi skutočnosťou a realitou je na mnohých miestach veľmi tenká, ba takmer sa prelína. „Väčšina postáv príbehu je už dávno po smrti, a tak mnohé výroky sú rovnako dielom fikcie. Na rekonštrukciu a dramatizáciu príbehu však poslúžili plnou mierou,“ hovorí o svojom mimoriadnom románe Michal Havran st., ktorý vydalo vydavateľstvo Marenčin PT. „Príbeh ukradnutého prejavu jednému z najvplyvnejších mužov sveta znamenalo, že ten už nikdy nebude ako pred Chruščovovými prevratnými výrokmi, ktoré v ňom vyslovil. A pre mňa sa táto príhoda z medzinárodného hľadiska stala takou dôležitou, že musela vzniknúť kniha UKRADNUTÝ PREJAV NIKITU CHRUŠČOVA,“ dodáva autor Michal Havran st.

Michal Havran st. (1945, Rybník nad Hronom), zahraničnopolitický komentátor a publicista. Vyštudoval žurnalistiku na FiFUK v Bratislave. Počas štúdií pracoval pre denník SMENA, spoluzakladal denník SME. Pôsobil na University of Maryland a v časopise CONGRESSIONAL QUARTERLY. Špecializuje sa na americkú zahraničnú politiku a arabské krajiny. Svoje postrehy a skúsenosti z tejto časti sveta opísal v knihe Od Arabskej jari po Islamský štát. Je autorom komentárov a reportáží, napísal knihu Sága Billa a Moniky o milostnom škandále prezidenta Clintona a romány Agent s pasom diplomata a Ruská špiónka. Žije a tvorí v Bratislave.