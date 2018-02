FOTO Popadané stromy, husté sneženie a desiatky výjazdov: Hasiči majú na východe pohotovosť

Hovorkyňa hasičov Zuzana Farkasová upozornila, že výjazdov v súvislosti s nepriaznivým počasím na Slovensku stále pribúda. Hasiči sa taktiež už niekoľko hodín snažia sprejazdniť cesty medzi obcami Ruská Bystrá, Ruský Hrabovec a Podhoroď (okr. Sobrance), kde dôsledkom silného vetra a sneženia na vozovku popadali stromy a obce zostali odrezané od sveta.

Zasahujú desiatky hasičov

"Na mieste udalosti je 14 profesionálnych hasičov zo ZB HaZZ v Humennom, z hasičských staníc v Michalovciach a Sobranciach a 13 dobrovoľných hasičov z obcí Koňuš, Koromľa a Horňa. Momentálne hasiči odstraňujú následky kalamitného stavu," dodala Farkasová.

V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou zaznamenali hasiči na východnom Slovensku za posledných pár hodín zvýšený počet výjazdov. Ide najmä o popadané stromy, ktoré blokujú cesty na viacerých miestach. Informovala hovorkyňa Prezídia HaZZ Zuzana Farkasová. "V Košickom kraji boli hasiči vyslaní k 15 takýmto prípadom, a to najmä v okresoch Košice-okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. V Prešovskom kraji zasahovali 14-krát, najčastejšie v okresoch Levoča, Svidník, Bardejov a Vranov nad Topľou," povedala Farkasová.

Nebezpečenstvo lavín pre sneženie a vietor stúpa

Vo všetkých pohoriach platí dnes mierne lavínové nebezpečenstvo (2. stupeň z 5. dielnej stupnice) a vo Vysokých Tatrách v polohách od 1 800 metrov platí dnes zvýšené lavínové nebezpečenstvo (3. stupeň). Za posledných 24 hodín napadlo do 10 cm snehu, za poslednú periódu sneženia do 30 cm nového prachového snehu. Agentúru SITA o tom informovala Horská záchranná služba (HZS). xTendencia lavínového nebezpečenstva je z predpokladaným snežením a silným vetrom stúpajúca.

Na horách bolo dnes ráno polooblačno, miestami hmla. V noci snežilo a mrzlo vo všetkých pohoriach od 600 m n.m. Počas noci aj ráno fúkal severný vietor rýchlosti 13 až 17 m/s, na vrcholoch hôr dosahoval v nárazoch rýchlosť 20 m/s. Za poslednú periódu sneženia nasnežilo do 30 cm nového prachového snehu. Posledné nočné sneženie sprevádzal búrlivý vietor, čo spôsobilo nerovnomerné rozloženie nového prachového snehu na tvrdej starej snehovej vrstve.

Väčšina diaľníc a rýchlostných ciest sú zjazdné

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Netýka sa to však úsekov rýchlostnej cesty R4 Milhosť - Košice-juh a R4 obchvat Svidník, kde je povrch vozoviek pokrytý vrstvou centimetrového kašovitého sneh. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojom webe.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, na strednom a východnom Slovensku pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do 4 až 5 cm, na cestách nižších tried v okrese Prešov do 5 až 10 cm.

Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého, utlačeného snehu do 3 cm, na HP Herlianske sedlo a Huty do 5 cm, okrem HP Donovaly, Šturec, Chorepa, Zbojská, Kremnické Bane, Veľké Pole, Cukmantel, Pezinská Baba, Soroška, Skýcov, Homôlka, Šútovce, Fačkov, Príslop, Vyšehrad, Biela Hora a Havran, kde je povrch vozovky suchý až mokrý. Silné sneženie obmedzuje dohľadnosť do 100 m v lokalitách Považský Chlmec, Považská Teplá, Horný Hričov, Hričovské Podhradie, Predmier, Važec a Východná.