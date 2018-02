Fico o uhoľných baniach na Hornej Nitre: O skoršom zatváraní nič neviem

„Ja neviem nič o zatváraní baní. To je nejaký nezmysel podľa mňa. Akékoľvek slová o zatváraní baní ja absolútne odmietam a nechcem mať s tým nič spoločné,“ zdôraznil na pondelňajšej tlačovej besede Fico, ktorý však upozornil, že v regióne Hornej Nitry je potrebné okrem baníctva rozvíjať aj iný typ priemyslu.

V súčasnosti na Slovensku platí všeobecný hospodársky záujem, na základe ktorého všetci odberatelia elektriny vo svojich faktúrach podporujú ťažbu domáceho uhlia určeného na výrobu elektriny v nováckej tepelnej elektrárni. Ročne zaplatia odberatelia na tento všeobecný hospodársky záujem, ktorý by mal platiť do roku 2030, zhruba 90 miliónov eur.

O transformácii regiónu Hornej Nitry a o príprave na prechod od uhlia rokujú v pondelok popoludní na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja predstavitelia Európskej komisie, slovenskej vlády, verejnej správy a súkromného sektora. O možnom skoršom útlme ťažby uhlia v EÚ už neraz hovoril eurokomisár pre vznik Energetickej únie Maroš Šefčovič. Slovenský minister hospodárstva Peter Žiga pripustil, že aj na Slovensku môže nastať skorší útlm baníctva.

„Útlm baníctva nie je témou len na Slovensku, ale celoeurópsky trend. My sa snažíme nájsť riešenie pre našu Hornú Nitru, ale vylučujem šokovú metódu štýlom zo dňa na deň. Momentálne je to nastavené tak, že štát bude podporovať ťažbu uhlia, prostredníctvom ktorého sa vyrába elektrina, do roku 2030. EÚ tlačí, aby to bolo skôr. S Európskou komisiou chceme však rokovať o tom, že ak by sme išli cestou skrátenia termínu, musíme ľuďom, ktorí tam pracujú a žijú niečo ponúknuť. Preto budeme chcieť aj podporu od EÚ,“ povedal v koncoročnom rozhovore pre portál vEnergetike.sk Žiga.

Podľa ministra si taktiež treba uvedomiť, že fungovanie elektrárne v Novákoch, ktorá spaľuje u nás vyťažené uhlie, nám zabezpečuje aj stabilitu elektrickej sústavy. „Kým nebude dokončená transformačná stanica Bystričany, tak dovtedy ani nemôžeme uvažovať o útlme baníctva a zavretí elektrárne v Novákoch. A ten termín výstavby trafostanice sa pohybuje niekedy v rokoch 2021, 2022. Pred rokom 2022 tak technicky nebude možné začať s útlmom baníctva a rozprávame sa o tom, kde nájdeme tú zlatú strednú cestu,“ povedal koncom decembra Žiga.