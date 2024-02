Adam Ďurica a Peter Lipa, 2024

"K našej spolupráci sme sa dostali pomerne dosť neskoro, vzhľadom na to, ako dlho sa poznáme. Tak som jedného dňa napísal pieseň, v ktorej som od Petra chcel vedieť ako to je, lebo ja som stále ešte ten mladý a neskúsený, to je ten hlavný motív našej spoločnej piesne Chcel by som vedieť. Som naozaj veľmi rád, že s tým súhlasil, a že sme ju aj nahrali," hovorí o vzniku skladby Adam Ďurica.