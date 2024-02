Dennyiah, video Forbidden Beauty

Na začiatku bol každodenný boj so sebadôverou. Do toho sa pridali neustále pochybnosti o vlastnom vzhľade, ktoré sa postupne menili na uvedomenie, že krása nie je len instagramový obal, ale je to kombinácia jedinečnosti a sebaprijatia. A práve sebaláska je najkľúčovejšou esenciou novej piesne skupiny Dennyiah, ktorú do pôsobivého čiernobieleho videoklipu elegantne zhmotnil Laco Rychtarik.