Alan Bartuš, 2021

Fenomenálny slovenský jazzový klavirista Alan Bartuš má len 22 rokov, no už má za sebou viacero úspechov na medzinárodnej scéne. Najnovšie sa ako jediný európsky hudobník prebojoval do záverečnej fázy najvýznamnejšej svetovej súťaži jazzových klaviristov Herbie Hancock Institute of Jazz International Piano Competition (predtým Thelonious Monk Competition).