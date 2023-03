Bubeník Pink Floyd podporil novú nahrávku The Dark Side of the Moon Rogera Watersa: "Nanešťastie, je absolútne brilantná!"

Galéria fotiek (1) Roger Waters, 2022

Ľudsky si bývalí spoluhráči z Pink Floyd už nejaký ten rok nerozumejú a Roger Waters od seba svojím videním sveta a názormi odpudzuje čoraz viac kolegov a hudobných fanúšikov. Napriek tomu bubeník Nick Mason prekvapivo podporil Watersovo rozhodnutie nahrať legendárny album The Dark Side of the Moon z roku 1973 nanovo, bez účasti pôvodných členov. Nahrávku v jeho podaní dokonca chváli, aj keď so zaťatými zubami.