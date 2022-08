#Tentokrát som dostal na testovanie Motorolu G31, najlacnejší mobil, aký sme v redakcii na testing mali. Kúpiš ho už od 160 eur, no to nie je to najlepšie. Dlhá výdrž a čistý operačný systém sú len zlomkom jeho plusov. Treba sa však obrniť dávkou trpezlivosti – za takú nízku cenu nečakaj ani vysoký výkon, ani …