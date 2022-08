Galéria fotiek (1) Lamont Dozier

Americký spevák, skladateľ a hudobný producent Lamont Dozier, ktorý napísal skladby pre interpretov ako The Supremes, Four Tops, The Isley Brothers, Martha and the Vandellas či Marvin Gaye, zomrel v pondelok 8. augusta vo veku 81 rokov. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica BBC News.