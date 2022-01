Debutovú platňu Collegium Musicum, ktorá vyšla v roku 1971 v edícii Gramofónového klubu Supraphonu, otvára pre Mariána Vargu netypická skladba If You Want to Fall. Po 50 rokoch ju košická kapela Cha Bud! pripomína energickou prerábkou, ktorú nahrala so speváčkou dua Dennyiah a saxofonistom Máriom "Gapa" Garberom.