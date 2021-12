Skupina No Name predstavila novinku Vianoce s Božidarou, ktorú nahrala spoločne so slovenskou hereckou legendou a Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Skladba mala premiéru v sobotu rámci charitatívneho galavečera Noc nádejí a v nedeľu večer kapela zverejnila video z vystúpenia aj na svojom oficiálnom Youtube kanáli.