Kto nemá vianočný song, nech hodí salónkou! Slovenský hudobný Ježiško 2023

Miško s líškou

Wow, kto by to bol povedal, že recesistický seriál, ktorý nikto nechce čítať, o hudbe, ktorú nikto nechce počúvať, nadobudne už deviaty ročník (oprava, desiaty!). Niežeby nás bavilo týrať vaše sluchovody... No dobre, možno sa nájde nejaký ten emočne vyprahnutý redaktor neroztekávajúci sa pri heslách "vianočný čas", "zázraky", "šťastie" či "ľudia dobrej vôle". A možno sa nájde aj taký, čo napratané gýčoviny, ako sošky "anjeličkov strážničkov", rôzne prezdobené ozdoby alebo kváziperníky, prejde len gúľaním očí a satirickým komentovaním. A možno je to tá istá osoba. A vy to chcete, netvárte sa!