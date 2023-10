José Carreras

Už ste si vyznačili v kalendári dátum 16. februára 2024? Ak nie, mali by ste! V tento deň sa totiž do Steel Arény vracia operná legenda a svetoznámy španielsky tenor – José Carreras. Spolu s orchestrom Opery Národného divadla Košice pod vedením talentovaného španielskeho dirigenta Davida Giméneza Carrerasa to bude hudobný večer, na ktorý sa tak skoro nezabudne.