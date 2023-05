Galéria fotiek (1) Samuel Hošek, 2023

Mladý spevák, výtvarník a performér Samuel Hošek vydal v roku 2020 debutový album Our Time Is Now v spolupráci s hudobným producentom Jurešom Líškom. Aktuálne vydáva druhý album Peace, pri ktorom sa odklonil od elektronicko-akustického zvuku vlastnej tvorby a vracia sa k jazzu, ktorý študoval v Prahe a v USA.