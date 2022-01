HOLLYWOOD - Animovaný filmy Ecnanto sa do amerických kín dostal už v novembri, no až začiatkom januára vyšiel aj na streamovacej stanici Disney+. Muzikál z kolumbijského pralesa sa dostal aj do hľadáčiku akademikov, odniesol si nominácie na tri Zlaté glóbusy a zabojuje aj o miestenku na oscarovú ceremóniu.