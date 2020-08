Je náročné byť matkou v roku 2020?

“Keď sa so štyrmi matkami rozprávaš o materstve... môžeš otehotnieť?”

“Je ťažké byť mamou v roku 2020? Neviem odpovedať, keďže som nerodil. To ste si asi všimli, ale... Vzhľadom na to, že mám v okolí veľa mám, počúvam a čítam rôzne názory. Materstvo je tak intenzívne pretriasané v NR SR (interrupcie, pomoc tehotným ženám, podpora rodiny), povedal som si, že ďalšie vydanie mojej talkshow TU A TERAZ venujem dnešným matkám. Tomu čím a ako žijú. Je mi jasné, že neobsiahneme všetky možné príbehy, lebo čo matka - to iná story, no tieto štyri toho dozaista obsiahnu veľa,” povedal Michal Sabo.

Zdroj: Martin Sirotný @sirecc

Hosťky druhého pokračovania talkshow boli inšpiratívne a silné matky, ktoré majú čo povedať. Zuzana Kubovčíková Šebová, matka malého Rudka a talentovaná herečka. Kristína Tormová, multitalentovaná supermama dvojičiek a malého Alana. Lucia Varholy, mama predčasne narodeného Danielka a Eva Petričková, inšpirujúca blogerka, mama dvoch krásnych dcér, pričom mladšia Poli má autizmus.

Zdroj: Martin Sirotný @sirecc

Talkshow, ktorú môžete počúvať pri raňajkách

Ak ste sa nemohli zúčastniť eventu priamo, prinášame vám záznam z archívu. Vďaka partnerovi Rádio Expres si môžete vypočuť podcast, ktorý vychádza vždy v stredu, týždeň po talkshow.



Tretie pokračovanie Tu a Teraz opäť v priestoroch Monsters Cafe and Bar je naplánované na 26. augusta 2020. Bude na tému: Ako byť lepším človekom. Lístky na toto vydanie si môžte zakúpiť na TU.

V prípade, že nebudete v Bratislave, tak aj toto vydanie sa bude dať sledovať livestream, prípadne neskôr v archíve na Predpredaj.sk.

