Adam Ďurica pridáva koncert v rámci jesenného turné, v Bratislave zahrá dvakrát!

V Ateliéri Babylon v Bratislave teda vystúpi dvakrát. Repertoár koncertov je oproti jari mierne obmenený, pretože Adamovi aj jeho hosťom pribudlo viacero pesničiek. Napríklad Adamova novinka „Zatancuj si so mnou“ sa už stala hitom! Aj tá zaznie na turné, kde si s Adamom zaspievajú i Peter Bič a Viktória z Peter Bič Project, Karmen Pál-Baláž a na oboch bratislavských koncertoch aj vynikajúci muzikant a šoumen Marián Čekovský. Oplatí sa prísť! Pridaný koncert bude 7. novembra.

Po veľkom úspechu jarného akustického turné sa Adam Ďurica rozhodol pridať na jeseň koncerty v ďalších ôsmich mestách, pričom zavíta dokonca aj do Českej republiky. Ako sa ukázalo, o koncerty je stále veľký záujem. V Bratislave dokonca jeden nestačí a tak Adam pridáva ešte jeden!

„Cítim obrovské zadosťučinenie, pretože spočiatku som hrával koncerty pre pár ľudí v kluboch, no s každou novou pesničkou tí ľudia pribúdajú a ja si to nesmierne vážim. To, že pridávame druhý koncert v Bratislave nie je samozrejmosťou, považujem to za veľký úspech akustického turné,“ vraví Adam Ďurica.

Zdroj: Branislav Šimončík

„Moji hostia sú so mnou na turné preto, že ich mám veľmi rád ako ľudí a máme spolu v hudbe dlhoročné prepojenia. Hudba samotná nás zblížila a veľmi rád s nimi spolupracujem. Marián je takým mojím špeciálnym hosťom, pretože kam príde, tam je dobrá nálada, ale tiež vysoká hudobná úroveň. To, či bude na všetkých koncertoch, si nechávam ako prekvapenie. Na pódiu teda všetci zažijeme rôzne hudobné prepojenia, keď sa moji hostia objavia v mojich skladbách a ja, naopak, v ich pesničkách,“ dodáva Adam Ďurica.

Koncerty budú trochu iné, ako tie jarné a tak sa oplatí prísť aj tým Adamovým fanúšikom, ktorí turné na jar navštívili. Zaznejú totiž aj nové pesničky.

„Zaspievam aj môj nový singel „Zatancuj si so mnou“. Z jeho úspech mám veľkú radosť, pretože bol v úvodzovkách odsúdený ako posledný singel z albumu „30“ a už nikto nerátal s jej úspechom. Ten je teraz o to potešujúcejší! A ja sa nemôžem nabažiť toho ako ho ľudia so mnou spievajú na koncertoch! Playlist bude iný aj preto, že každý z mojich hostí medzitým prichystal krásne nové pesničky a ja si ich spolu s nimi s chuťou zahrám a zaspievam. Teším sa na všetkých fanúšikov, ktorí prídu na moje akustické koncerty, kde všetky moje skladby zaznejú v nových akustických úpravách. Pre mňa sú tieto koncerty veľmi špeciálne s naozaj úžasnou atmosférou. Budem rád ak si to nenecháte ujsť,“ uzatvára Adam Ďurica.

Na turné „Adam Ďurica a hostia“ zaznejú aj hity „Mandolína“, „Spolu“, „Neľutujem“, “Dávno si preč“, „Holubička“ a mnohé ďalšie. Keďže opäť pôjde o akustické koncerty, všetky skladby dostanú celkom novú podobu. Pridaný koncert bude v Ateliéri Babylon v Bratislave. Lístky sa dajú zakúpiť v sieti Predpredaj.sk: „ Adam Ďurica a hostia – akustické koncerty JESEŇ “

Viac sa o aktivitách Adama Ďuricu dozviete na http://adamdurica.com/

Adam Ďurica a hostia – akustické koncerty JESEŇ

24.10. Brno – Radost Concert Hall

25.10. Senica – MsKS

26.10. Žiar nad Hronom – Hlavná sála MsKC

27.10. Košice – Kino Slovan - Historická radnica

28.10. Poprad – Dom kultúry

29.10. Rožňava – Mestské divadlo Actores

30.10. Vranov nad Topľou – MsDK

06.11. Bratislava – Ateliér Babylon

07.11. Bratislava – Ateliér Babylon

