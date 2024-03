O mesiac štartuje SLÍŽE & KAFE Po 100 rokoch Tour 2024, Bratislava je vypredaná, v ostatných mestách zostávajú posledné vstupenky!

(Zdroj: Peter Brichta)

HORKÝŽE SLÍŽE a INEKAFE štartujú o mesiac prvé spoločné turné! Najúspešnejšie slovenské kapely vo svojich žánroch si so sebou privezú dva kamióny techniky a pyrotechnických efektov! Bratislavský koncert SLÍŽE & KAFE Po 100 rokoch Tour 2024 je už vypredaný a v ostatných mestách zostávajú posledné vstupenky! Nenechajte si ujsť dokonalé spojenie a vyše trojhodinovú rockovú show 12.4. v Košiciach, 19.4. v Žiline a 10.5. v Banskej Bystrici!

Kultové kapely HORKÝŽE SLÍŽE a INEKAFE vyrážajú na historicky prvé spoločné turné! Obe legendy sú zárukou dokonalého rockového zážitku a neopakovateľnej hudobnej show! SLÍŽE & KAFE Po 100 rokoch Tour 2024 zahŕňa štyri koncerty.

„Na turné sa veľmi tešíme. Sme radi, že je veľký záujem o toto spojenie kapiel. Zahrať si na Slovensku je pre nás celkom vzácnosť, lebo vzhľadom na veľkosť oboch republík, trávime väčšinu času v Čechách. Tak si koncerty na Slovensku veľmi užívame. Sme kapely, ktoré dosiahli všetko práve živým hraním. Nie sme rádiové kapely, takže sme si všetko pekne poctivo vyjazdili, od malých klubov až po veľké haly,“ prezradil Marek Viršík z kapely HORKÝŽE SLÍŽE.

Koncert 25.4 v bratislavskej PEUGEOT Aréne /bývalá NTC Aréna/ je beznádejne vypredaný. Kapely preto upozorňujú fanúšikov na posledné vstupenky v Košiciach, v Žiline a Banskej Bystrici.

„Teraz sme mali s kapelou pár mesiacov pauzu, takže už sa nevieme dočkať hrania. Čo sa týka turné so Slížami, už teraz je jasné, že toto spojenie je pre ľudí magické a turné bude vypredané, čo je super. Teší nás aj to, že po dlhej dobe sa odohrá na Slovensku konečne opäť niečo veľké, halové,“ teší sa na turné Vratko Rohoň, líder kapely INEKAFE.

Kapely si na turné vezú množstvo techniky. Nebude chýbať veľké pódium, obrie svetlá, LED obrazovky a pyrotechnické efekty. Koncert v PEUGEOT Aréne sa bude zaznamenávať na niekoľko kamier.

„Máme nový program, sú tam skladby, ktoré sme dlho nehrali. Máme nové intro, čo je zase Kukova špecialita. A všetko podporí veľká produkcia, svetlá a skvelý zvuk. Bude to veľké,“ pozýva Marek Viršík.

Myšlienka spoločného projektu bola v hlavách členov oboch skupín už dlhšie, no až teraz dostala reálnu podobu. So SLÍŽE & KAFE Po 100 rokoch Tour sa na budúci rok chystajú aj do Českej republiky.

„Za takmer 30 rokov hrania je viac menej jasné, čo budeme hrať. Fanúšikom odpálime z drvivej väčšiny najväčšie hity. Pridáme k tomu aj zopár noviniek a tiež možno oprášime niekoľko skladieb, ktoré sme dlho nehrali. Chystáme aj nejaké prekvapenia, príďte a uvidíte,“ uzatvára Vratko Rohoň.

HORKÝŽE SLÍŽE sú jednou z najúspešnejších kapiel v Čechách a na Slovensku, od roku 1992 majú na konte 12 radových albumov, 1 Živák, 2 DVD, niekoľko výberoviek, 2 LP platne, mnoho úspešných singlov a videoklipov a desiatky miliónov videní na Youtube. Mnoho albumov je zlatých, platinových aj dvojplatinových. O popularite kapely svedčia aj popredné umiestnenia v anketách Slovenský a Český Zlatý Slávik alebo Aurel, ale hlavne vypredané a nadupané koncerty.

INEKAFE vydali od svojho vzniku v roku 1995 15 hudobných nosičov - 7 radových albumov, v prvopočiatkoch ešte dva demo albumy, ktoré neskôr vyšli ako jeden oficiálny album, dva výberové best of albumy, jeden cover album, jedno DVD a jedno DVD/CD - v státisícových nákladoch. Do éteru vypustili takmer 40 úspešných singlov, ku ktorým v drvivej väčšine natočili aj videoklipy. Ich chytľavé pesničky si spievajú už dve generácie ľudí a dlhodobo patria k headlinerom akýchkoľvek podujatí.

HORKÝŽE SLÍŽE & INEKAFE – SLÍŽE & KAFE Po 100 rokoch Tour 2024

12.04.2024 – KOŠICE, Multihala

19.04.2024 – ŽILINA, Tennis Point

25.04.2024 – BRATISLAVA, PEUGEOT Aréna

10.05.2024 – BANSKÁ BYSTRICA, Tipsport Aréna

