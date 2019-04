Schiller sa do košického divadla vracia po takmer päťdesiatich rokoch

Námetom Schillerovej hry bol osobný, ale aj mocenský, konflikt dvoch veľkých žien anglickej histórie – škótskej kráľovnej Márie Stuartovej a Alžbety I. „U Schillera sa stretávame so ženou vášnivou, ale aj kajúcnicou zmierenou so smrťou. Alžbeta ako panenská kráľovná je pyšná, chladná súperka o moc, ale i v láske. V momente, keď podpíše Márii Stuartovej rozsudok smrti vyhráva politicky, ale morálne prehráva. Neprichádza žiadna úľava, pokoj a ani spokojnosť,“ hovorí dramaturgička Miriam Kičiňová. Schiller vytvoril strhujúcu drámu o politike, láske, viere, o zložitosti nášho vnútra, o zložitosti rozhodnutí politikov a o obetiach, ktoré ich rozhodnutia sprevádzajú.

Tatiana Poláková ako Mária Stuartová a Juraj Zetyák ako Georges Talbot v novej inscenácii hry Friedricha Schillera Mária Stuartová v Štátnom divadle Košice

Populárna košická herečka Alena Ďuránová po Agnese v Moliérovej Škole žien opäť vo veršoch stvárňuje úplne inú postavu, kráľovnú Alžbetu. „Pred začiatkom každého skúšobného obdobia si zisťujem všetko, čo sa o danej postave zistiť dá. To je veľmi dôležité pre štart a prácu na postave. Takže čítala som o Alžbete všetko, čo sa dalo, pozrela som si nejaké filmy, aby som bola pripravená, čo je podľa mňa úplne normálne. Alžbeta bola neuveriteľne silná žena, ktorá dokázala stáť pevne v odpornom svete politiky, intríg, vo svete mužov. Alžbeta bola žena, ktorá musela poprieť v sebe ženu. Alžbeta bola navonok chladná a studená ako ľad. Ale vo vnútri bola horúca. Alžbeta bola žena nevyspytateľná, nepredvídateľná, plná bolesti a frustrácie. Nikdy by som nechcela byt Alžbetou v skutočnom živote,“ hovorí o svojej postave Ďuránová. Hoci sa príbeh dvoch žien odohráva pred 400 rokmi, aj scénické spracovanie košickej inscenácie ho prenáša do doby historicky bližšej k súčasnosti. „Politika je špinavý boj o moc a o život. Prežije ten silnejší. Láska je boj....Prežije ten silnejší. Zabiješ alebo budeš zabitý. To je to čo sa dialo, deje a bude diať. A to by mohlo byť pre diváka zaujímavé,“ myslí si Ďuránová.

Nemecký dramatik Fridrich Schiller sa na javisko košického divadla vracia po takmer päťdesiatich rokoch s drámou Mária Stuartová v réžii slovinského režiséra Diega de Breu

„Tak ako v živote sú ľudia, ktorí svoj život žijú a naopak ľudia, ktorí ho len prežívajú, aj tu sa stretávajú podobné princípy dvoch silných žien. Oheň a ľad,“ hovorí o Schillerovej dráme herečka Tatiana Poláková, ktorá hrá Máriu Stuartovú. Aj ona si o svojej postave prečítala niekoľko kníh. „Dozvedela som sa, že to bola veľmi prirodzená, živočíšna, otvorená, priama a slobodná žena. Nebála sa byť človekom, žila svoj život naplno, a možno práve preto urobila toľko zásadných chýb (aj politických). No na konci svojich posledných dní si mohla povedať, že svoj život žila naozaj naplno. Česť a hrdosť boli jej veľkou silou. Radšej zahynula ako sa pokorila. Alžbeta síce uplatnila a získala svoju moc, no Mária v tomto boji navždy ostane ako morálny víťaz,“ vysvetľuje Poláková. Aktuálnosť Schillerovho textu, ako aj príbehu, nespochybňuje ani ona. „Presah Schillerovho textu do súčasnosti je citeľný a myslím, že aj veľmi aktuálny. Vždy tu bol a bude existovať boj o moc a lásku a s tým spojené intrigy, pohadzovanie si horúceho zemiaku, či Pilátovo gesto umývania rúk. V tomto zmysle sa dá povedať, že hra nastavuje zrkadlo politickej machinácii v každom štáte. Áno, aj v našom,“ dodáva Poláková.

Alena Ďuránová ako Alžbeta a Andrej Palko ako gróf z Leicestru v novej inscenácii hry Friedricha Schillera Mária Stuartová v Štátnom divadle Košice

Premiéra Márie Stuartovej je aj košickým debutom charizmatického slovinského režiséra Diega de Brea, ktorý je aj autorom scénografie a kostýmovej výpravy. „Jeho práca je naplnená množstvom kvality a nezabudnuteľných zážitkov hercov mnohých divadiel, ale aj množstvom uznania divadelnej verejnosti,“ hovorí riaditeľ činohry Milan Antol. De Breove inscenácie si získali uznanie v mnohých krajinách Európy a aj na Slovensku dostal už dvakrát prestížne ocenenie DOSKY za najlepšiu réžiu sezóny. V oboch prípadoch za inscenácie uvedené v bratislavskom SND. Pre košický činoherný súbor bolo síce skúšobné obdobie náročné, ale zároveň prinieslo aj množstvo nových skúseností.

Zľava Stanislav Pitoňák ako barón z Burleigh, Martin Stolár ako gróf Bellièvre a Alena Ďuránová ako Alžbeta v novej inscenácii hry Friedricha Schillera Mária Stuartová v Štátnom divadle Košice

„Jeho spôsob práce rozdeľuje ľudí (hercov) na dva tábory, kde jedni akceptujú jeho spôsob réžie a iní zasa nie. Osobne som sa s podobným "mimozemšťanom" nestretla. Zvládnuť s ním skúšobné obdobie v plnom dobrom fyzickom, ale i psychickom zdraví, to chce veľa trpezlivosti, sily, odvahy, pokory, otvorenosti a viery. Je to typ režiséra, ktorý na každú skúšku prináša so sebou tsunami energie, nápadov, motivácií, ktorý sa o herca naozaj zaujíma do špiku kosti a venuje sa mu. Stretnutie a práca s ním bola pre mňa novou skúsenosťou a zážitkom, na ktorý sa nikdy nezabúda. Za seba hovorím v tom pozitívnom zmysle slova,“ potvrdzuje Tatiana Poláková. Ako priznáva Alena Ďuránová, spôsob de Breovej práce jej navždy ostane pod kožou. „Nebojím sa povedať, že aj pod kožou všetkých mojich kolegov. Ak ide niekto až do špiku kosti a rozpitvá aj vzduch okolo vás, tak je to Diego. Precíznosť, presnosť, pravda - v konaní, v slove, v dýchaní. Žiť na javisku - to je to, čo vyžaduje,“ dodáva Ďuránová.

Zľava Jakub Kuka ako Mortimer, Tatiana Poláková ako Mária Stuartová a Martin Stolár ako gróf Bellièvre v novej inscenácii hry Friedricha Schillera Mária Stuartová v Štátnom divadle Košice

Okrem dvojice herečiek v titulných postavách v novej inscenácii účinkujú aj Andrej Palko (gróf z Leicesteru), Juraj Zetyák (Georges Talbot), Stanislav Pitoňák (barón z Burleigh), Peter Čižmár (Amias Paulet) a hosťujúci Jakub Kuka (Mortimer) a Martin Stolár (gróf Bellièvre).

