Aj na Slovensku nájdete unikátne archívne vína: Poklady z Pezinku môžete teraz ochutnať aj vy!

Raj pre milovníkov vína, encyklopédia pre enológov

Každá vínna pivnica obsahujúca archívne vína je ako knižnica s vzácnymi kusmi odbornej literatúry. Každá fľaša archívneho vína vlastným tempom a spôsobom vyrozpráva príbeh roka, v ktorom víno vzniklo. „Každá fľaša a víno v archíve je ako kniha pre tých, ktorí čítajú pozorne. Ak poznáte jazyk, ktorým víno svojich priaznivcov oslovuje, môžete zhodnotiť kvalitu daného ročníka. Každá fľaša vám aj ako laikovi povie, či bolo viac dažďa, slnka, kedy a ako bol urobený zber. Čo nerozpovie víno samotné, určite doplní enológ aj s množstvom ďalších, zaujímavých informácií, “ hovorí hlavný technológ značky Vitis Juraj Slováček.

Na to, aby bolo možné archivovať víno nestačí len mať „nejaké“ víno, nafľaškovať ho a na „verím v boha“ ho strčiť do pivnice na niekoľko desiatok rokov. Vínam určeným na archiváciu sa venuje špeciálna pozornosť už pri výbere hrozna.

Nemenej dôležitý je proces spracovania a dielo nie je dovŕšené ani samotnou archiváciou. Tá spočíva v uložení vína do pivnice, v ktorej sa udržiava stabilná teplota v rozmedzí medzi 10 – 12 stupňov- aj preto sú jednotlivé ročníky, odrody a kusy vzácne a výnimočné.

Ako získať kvalitnú fľašu archívneho vína?

To, že sa do pivníc nemožno dostať však neznamená, že sa tam nič nedeje. Popri tom, ako vína zrejú do svojej plnosti a dokonalosti sú pravidelne kontrolované. Nad procesom ich zrenia bdejú všetky zmysly enológov a technológov, ktorí presne vedia, kedy daná odroda dosiahla svoj kvalitatívny vrchol.

Výber najlepších ročníkov podľa enológa

Archív vinárstva Vitis Pezinok sa systematicky buduje už viac, ako polstoročie. Najstarším druhom archivovaného vína je Rizling Vlašský z roku 1967 a najpočetnejšie zastúpenie majú archívne kúsky odrody Rulandské biele.

Ako zaobchádzať s archívnym kusom?

1, Archívne víno pite krátko po tom, čo si ho zakúpite. V domácich podmienkach sa mu nesnažte pridať ďalšie krížiky na chrbát. Po vyňatí z pivnice sa preruší kontinuita jeho vyzrievania a začne sa proces postupného znehodnocovania.

2, Archívne víno sa odporúča dekantovať v nádobe s čo najširším dnom a úzkym hrdlom, aby nedošlo k nadmernej oxidácii.

3, Mnohé z fliaš archívneho vína majú typický kal -ten vínu neuberá na kvalite, no pre zlepšenie senzorického zážitku sa odporúča nalievať archívne víno tak, aby ste kal nerozvírili.

4, Fľašu otvárajte v spoločnosti, ktorá ju dokáže po otvorení celú skonzumovať. Netvrdíme, že to hrozí – no nedopiť archívne víno je hriech! Žartujeme. Neodporúča sa to – vínko po otvorení rýchlo stráca svoje obdivuhodné vlastnosti.

5, Pri výbere archívneho vína vám radi poradia somelieri priamo vo vinnej pivnici. Či už siahnete po fľaši s rokom vášho narodenia, alebo po fľaši z prelomu milénií, spoľahnite sa, že ochutnať archívne víno bude za každých okolností nový a obohacujúci gurmánsky zážitok.