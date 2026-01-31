Mesto obývané bohmi: Ruiny Tipasy ležia medzi modrým morom a zlatistými plážami

ALŽÍRSKO - Na brehu Stredozemného mora, približne 70 km západne od hlavného mesta Alžíru, ležia ruiny starovekého mesta Tipasa. Toto miesto je od roku 1982 zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO a ukrýva jedinečnú zmes pamiatok viacerých civilizácií, od fénických a rímskych až po ranokresťanské a byzantské.
