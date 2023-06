VIDEO Medvede zobrali kontajnery útokom! Pozrite sa, ako sa snažili dostať dnu: Urobili si z toho zábavku

BRATISLAVA – Kontajnery, ktoré by mohli na Slovensku pomôcť. Neprejde snáď týždeň, kedy by sme z nejakého kúta krajiny nepočuli zvesti o medveďoch, ktoré sa pohybujú blízko ľudských obydlí. Dôvodov je viacero, jedným z nich však často bývajú aj kontajnery, ktoré pre ne predstavujú ľahko dostupný zdroj potravy. Ak sú nezabezpečené, problém je na svete a medvede sa k nim rady vracajú zas a znova. Riešením by mohla byť novinka, ktorú testujú v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach.

Koše, odolné voči medveďom, ale zároveň ľahké na obsluhu aktuálne predstavujú pre bojnické medvede spestrenie všedných dní. Podľa nich je takéto testovanie a jeho výsledky dôležité najmä pre vzťah medzi ľuďmi a medveďmi z voľnej prírody. „Oslovil nás pán Voronič z firmy, ktorá sa snaží vymyslieť systém, ktorý by bol jednoduchý na obsluhu pre turistov a zároveň ochrana toho kontajnera bude odolná voči medveďom,“ vysvetlila vedúca marketingového oddelenia Národnej zoologickej záhrady Bojnice Andrea Klasová.

Podľa Voroniča je dôležité, aby sa takéto testovanie uskutočňovalo v kontrolovateľných podmienkach. „Nie všetky situácie je možné zachytiť v prírode alebo na uliciach, hoci sa dejú. Technicky to nie je možné,“ zdôvodnil. Vývojom takýchto nádob na odpad sa zaoberá už od roku 2017. „Myslím si, že momentálne testy, ktoré sa robia v bojnickej zoologickej záhrade sú jedni z najdlhších testov na svete. Rádovo sa to totiž meria v hodinách a napríklad chodníkový kôš tu bol aj niekoľko mesiacov,“ tvrdí. Medvede v bojnickej ZOO tak testujú kontajneri aj niekoľko dní. „Majú oveľa viac času na to, aby dokázali zdolať akúkoľvek konštrukciu a zábranu. Zatiaľ sa im to veľmi darí,“ tvrdí Klasová.

Ako poukázala aj samotná ZOO, podľa zákona o odpadoch je potrebné, aby si 360 obcí na Slovensku zabezpečilo odpad pred prístupom medveďa hnedého. Zákon však nešpecifikuje formu zabezpečenia. Vývojárske firmy sa preto v tejto záležitosti obracajú aj na Zásahový tím pre medveďa hnedého. „Prioritou je, aby sa medveď nedostal do komunálneho odpadu. Preto je dôležité takéto testovanie. V praxi sa ukáže odolnosť kontajnera. Zaujímavým prvkom je aj sledovanie inteligencie medveďov,“ uviedol Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu medveďa hnedého.