BRATISLAVA - Boris Belluš je šikovným zakladateľom projektu Šťastné boty, ktorý obľubuje čoraz viac ľudí. Ak si aj ty milovníkom tenisiek, mal by si vedieť, že starostlivosť o ne zlepší nie len tvoj imidž, ale aj ich životnosť. Ak sa na to necítiš sám, ideálnym riešením je svoje zlatíčka odovzdať do rúk profesionálov.