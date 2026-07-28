Záhadný RITUÁL či ľudská OBETA? Archeológovia pod sopečným popolom našli 3-TISÍC rokov staré telo tvárou k zemi!

SAN SALVADOR - Archeológovia exhumovali v utorok v Salvádore ľudské pozostatky, ktoré by mohli byť približne 3000 rokov staré, uviedlo tamojšie ministerstvo kultúry. Informuje o tom agentúra AFP.
Odborníci našli pozostatky 2. júla na pohrebisku na predmestí San Salvadoru v Antiguo Cuscatlán a podľa ministerstva sa odhaduje, že pochádzajú približne z roku 850 pred n. l. V pohrebnej jame sa nachádzala aj malá keramická nádoba vyrobená v tamojšom štýle Usulután v tvare morskej korytnačky či zvyšky vetvičiek manioku zachované pod vrstvami sopečného popola, ktorý sa usadzoval v rôznych obdobiach. Podľa polohy pozostatkov možno povedať, že osoba ležala tvárou dolu. Rádiokarbónové datovanie určí vek pozostatkov a analýza DNA ozrejmí pohlavie osoby.
Ministerstvo uvádza, že lokalita by mohla byť podobným náleziskom ako v meste Chalchuapa na západe krajiny, kde archeológovia v 70. rokoch 20. storočia odkryli pozostatky 33 ľudí. Objav, ktorý je považovaný za najstarší známy dôkaz ľudských obetí v Mezoamerike, zahŕňal 26 kompletných kostier, štyri čiastočne zachované kostry a tri lebky. Mnohé z nich sa našli tvárou nadol so zviazanými rukami a nohami, zatiaľ čo iné vykazovali známky zmrzačenia či sťatia hlavy.