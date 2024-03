Idylický vzťah zničilo temné odhalenie: Améliin (42) manžel žil dvojitý život! Mobil plný detského... Preboha!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Amelia bola v dokonalom manželstve – alebo si to aspoň myslela – až kým na jej dvere nezaklopali policajti a nezatkli jej manžela za to, že mal v telefóne a počítači sexuálne obrázky detí. Táto informácie obrátila jej život hore nohami.

Štyridsaťdvaročná Amelia mala dojem, že svojho manžela Adama dokonale pozná, keďže boli spolu sedem rokov a štyri roky tvorili manželský pár. Adam bol milý, starostlivý a romantický. Pre britský denník Mirror Amelia povedala: „Bol to ten najúžasnejší človek, bol milý, jemný a ohľaduplný. Pracoval pre miestnu radu. Moja rodina a priatelia o ňom nepovedali ani jedno zlé slovo.“ Adam však žil dvojitý život. Mal temnú a znepokojujúcu posadnutosť obrázkami a videami detí, ktoré zachytávajú sexuálne zneužívanie. Do svojho notebooku a telefónu si sťahoval nelegálny obsah s neplnoletými osobami a ukladal ho do skrytých aplikácií.

Všetko zmenilo jedno zaklopanie

Stretli sa na svadobnej hostine spoločného priateľa v roku 2010 a Amelia si myslela, že našla svojho vysnívaného muža. Vzali sa v roku 2013 a mali v pláne založiť si rodinu. Adam nikdy neskrýval svoj telefón ani notebook a Amelia poznala všetky jeho heslá. „Bol ku mne veľmi otvorený,“ povedala. „Strávila som veľa času pozeraním sa do jeho telefónu. Mali sme mačku, ktorá zomrela a v telefóne mal veľa fotiek. Bolo mu veľmi príjemné, keď som si ich prezerala. Celý čas však vedel, že nikdy nič nenájdem,“ uviedla ďalej. Amelia neskôr zistila, že Adam mal ďalšie fotky zamaskované v aplikáciách, ktoré boli chránené zložitými heslami, ktoré nepoznala.

Jeho tajomstvá napokon vyplávali na povrch, keď sa v apríli 2017 v ich dome objavila polícia. „Dobre si na to spomínam. Bolo 6:30 ráno, všedný deň, a ozvalo sa najstrašnejšie, najhlasnejšie klopanie na dvere. Vedela som, že to nie je poštár. V panike som sa začala trepotať po spálni a hodila som na seba župan. Vtedy som nezaregistrovala, aký bol môj manžel pokojný. Obliekol sa do džínsov a trička – neobliekol si len župan,“ spomína Amelia. Keď otvorila dvere, stáli v nich štyria policajti – traja muži a jedna žena. Mali problémy s bývalým nájomníkom, a preto Amelia predpokladala, že ide oňho.

Hrôzostrašná spomienka

Amelia pripravila šálky čaju a jeden hrnček podala manželovi. Začal krúžiť prstom po vrchu hrnčeka a ústami naznačil slovo „kruhy“. „Mala som priateľov, ktorí sa dobrovoľne prihlásili do Kruhov. Cieľom Kruhov podpory a zodpovednosti je rehabilitovať ľudí, ktorí sa dopustili sexuálnych trestných činov, a pomôcť im. Hneď ako to povedal, vedela som, že tu nie sú kvôli nášmu nájomníkovi,“ prezradila Amelia. Prvá myšlienka, ktorá jej prebleskla hlavou, bola zvláštna spomienka. „Raz sme strávili popoludnie s kamarátkou a jej malou dcérou a pamätám si, ako sme sa rozlúčili a objali. Môj manžel objal všetkých okrem dcéry mojej kamarátky,“ povedala Amelia. Keď sa ho na to spýtala, odpovedal jej, že jednoducho neobjíma deti.

Polícia napokon prehľadala dom a Adama zatkla. Keď sa jej manžel vrátil, snažil sa ospravedlniť svoj nehanebný čin, ale Amelii bolo jasné, že na to zaklopanie čakal roky. Povedal, že keď bol mladší, v prítomnosti dievčat bol veľmi hanblivý a nemal veľa priateliek. „Najsmiešnejšia výhovorka bola, že mal záujem o nudizmus. V mojich očiach nie je nič, čo by ospravedlňovalo pozeranie sa na neslušné obrázky detí v akomkoľvek tvare alebo podobe,“ uviedla Amelia.

Dokonalý vzťah bol fraškou

Jej názor na manžela sa okamžite zmenil a uvedomila si, že jej dokonalý vzťah je fraška. „Nikdy sme sa nehádali a vtedy som si myslela, že to bolo veľké šťastie. Vychádzali sme spolu dobre a mali sme toľko spoločného,“ povedala. „Keď sa obzriem späť, všetko to bola jeho zásluha. Nechcel riskovať, že sa pohádame, pretože vo svojej pomýlenej mysli si vždy myslel, že by som si nejako poskladala dve a dve dokopy a odhalila jeho tajomstvo,“ dodala. Adam povedal Amelii, že detskú pornografiu vyhľadával roky predtým, ako sa s ňou stretol. „Bolo to také šokujúce a hrozné. Pamätám si, ako som si zložila snubný prsteň a povedala som mu: ‚Neviem, kto si a nechcem vedieť, kto si‘,“ uviedla ďalej.

Do ôsmich týždňov sa Amelia a Adam rozviedli. Pre Ameliu to bolo ťažké a zanevrela na ľudí. Neskôr však nadviazala priateľstvo s mužom, ktorý sa stal jej snúbencom. Teraz je v zdravom a šťastnom vzťahu, zasnúbená a spolu vychovávajú trojročnú dcéru. Adama odsúdili v roku 2019 a na päť rokov zapísali do registra sexuálnych delikventov.