Hriešne VIDEO: Pár si to rozdal priamo na schodoch nákupného centra! Ľudia neverili vlastným očiam

(Zdroj: Facebook/Denis Krungtep )

Používateľ Facebooku Denis Krungtep publikoval pikantné zábery páru, ktorý si to rozdal priamo na schodoch nákupného centra v thajskom meste Pattaya. „Opäť Pattaya?“ pripísal Krungtep k záberom, čím odkázal na predošlé podobné incidenty. Jeden z komentujúcich dokonca poznamenal, že v tomto meste môžu zavrieť všetky hotely, pretože evidentne nie sú vôbec potrebné.

V 25-sekundovom videu vidno, ako žena sedí na mužovi a prudko pohybuje bokmi. Thajčan, ktorý video nahral, je rozrušený a hovorí: „Ach, toto je príliš veľa. Poďme späť do hotela! To naozaj? Čo to, sakra.“ Podľa britského denníka Daily Star to miestni obyvatelia považovali za neúctivé a požadovali okamžité policajné vyšetrovanie.

Na prvý pohľad je Pattaya, mesto vo východnej časti Thajského zálivu, hotovým rajom. Dokonalé piesočnaté pláže, slnko takmer po celý rok a množstvo zaujímavých barov. Pattaya má však aj temné podsvetie a povesť jedného z najvyhľadávanejších miest pre milovníkov sexuálnej turistiky. Už v minulosti sa na sociálnych sieťach objavili zábery ľudí, ktorí sexovali na verejnosti.