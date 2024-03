Už čoskoro môžete voľným okom vidieť kométu väčšiu ako Mount Everest: Neprepásnite to, takto ju ihneď zbadáte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

GREENWICH - Kométa väčšia ako Mount Everest by mohla byť v najbližších týždňoch viditeľná voľným okom, pretože dosiahne najbližší bod svojej dráhy k Zemi. Astronómka Jessica Leeová vám poradí ako by ste si mohli dopriať jedinečný zážitok a uvidieť ju. Ak to zmeškáte, ďalšie šanca sa vám naskytne o 71 rokov.