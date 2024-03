Necítite sa dobre? Nemusí to byť vaša vina: Vedci zistili, že TOTO je oficiálne najhoršia hodina dňa!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výskumníci z University of Michigan a Dartmouth Health zistili, že počas tejto hodiny ľudia hlásili najhoršiu náladu bez ohľadu na to, kedy vstali. Naopak, 17:00 je pre väčšinu ľudí najlepšia hodina. „Nálada sa prirodzene mení s najnižším bodom ráno a najvyšším večer nezávisle od nedostatku spánku,“ vysvetlil Benjamin Shapiro, hlavný autor štúdie a psychiater z Dartmouth Health. On a jeho tím dospeli k tomuto záveru analýzou údajov z monitoru aktivity Fitbit od 2 602 lekárskych stážistov v priebehu dvoch rokov.

Nepretržite tak merali srdcovú frekvenciu účastníkov, počet krokov, údaje o spánku a denné skóre nálady. Meranie srdcovej frekvencie a pohybu stážistov umožnilo vedcom odhadnúť ich cirkadiánny rytmus, ako aj čas bdelosti. „Zistili sme, že nálada sa riadi rytmom spojeným s vnútornými hodinami tela a vplyv hodín sa zvyšuje, keď niekto zostane dlhšie hore,“ povedal hlavný autor Danny Forger, ktorý vyučuje matematiku na UM Medical School.

Výskumníci zistili, že spolu s vyššie uvedenou koreláciou medzi časom a náladou sa nálada účastníkov zhoršovala, čím dlhšie boli hore. „Deprivácia spánku je samostatný proces, ktorý ďalej znižuje náladu,“ vysvetlil Shapiro. „Takže niekto, kto je bdelý celú noc do 5:00, bude mať horšiu náladu, ako keby sa zobudil o 5:00. Avšak v typický deň bude jeho nálada o 5:00 stále horšia ako v rovnakej hodine večer,“ dodal.

Štúdia však má isté výhrady. Tím analyzoval pomerne malú vzorku v umelom laboratórnom prostredí. Podľa štúdie to nemusí presne odrážať zložitosť a nuansy variácií nálady a ako ich ovplyvňujú faktory, ako sú sociálna dynamika, denné rozvrhy a jednotlivé osobnosti každého z nás. Výskumníci napríklad poznamenali, že niekoľko účastníkov zostalo bdelých aj viac ako 18 hodín počas dňa.