Kráska randila s mužom starším o skoro 60 rokov: Šokujúce detaily vzťahu, toto by ste od seniora nečakali!

(Zdroj: Instagram/stepankamatto)

Stephanie Mattová, blondínka s českými koreňmi žijúca v USA, sa vo svojom videu na TikToku podelila o to, aké to bolo chodiť s 80-ročným mužom, keď mala 23 rokov. „Tak po prvé, nech môj bývalý odpočíva v pokoji, občas mi chýba, ale nechýba mi halitóza, nechýba mi zubná protéza a ani mi nechýba, aký bol ráno mrzutý,“ uviedla a prezradila, že jej bývalý priateľ bol dokonca starší ako jej starí rodičia. „Keď ste mladšia žena a začínate chodiť so staršími mužmi, máte dojem, že ste Lolita, že ste ako Lana Del Ray, ale nie, máte len problémy s otcom,“ prezradila.

Rozhodla sa randiť so staršími mužmi, pretože tí mladší jej lámali srdce a chceli len sex a peniaze. „Povýšením na niekoho oveľa staršieho a trochu stabilnejšieho som si istým spôsobom dokázala, že som schopná zmeny a že som múdra,“ uviedla. „V skutočnosti som bola rovnako hlúpa, len iným spôsobom,“ dodala. Svojim sledovateľom povedala, že si myslí, že starší muži sú rovnako náchylní podvádzať. „Človek by si myslel, že pretože majú nižšie libido, nebudú vás podvádzať, ale treba rátať aj s emocionálnym podvádzaním,“ uviedla.

Údajne bola v blízkosti niektorých starších žien, s ktorými sa jej bývalý priateľ stretával, vystrašená. „Jedna z týchto žien doslova videla The Rolling Stones a The Beatles naživo,“ prezradila. Zároveň sa naučila aj to, že len preto, že sú muži starší, neznamená to, že sú vyspelejší. Okrem toho si myslí, že záľuba v randení mladších dievčat je u mužov obrovskou červenou vlajkou. „To, že majú 80, neznamená, že veci tam dole už nefungujú,“ povedala svojim divákom. „Svetlá stále svietia, len občas blikajú,“ metaforicky dodala.

Jej sledovatelia zdieľali svoje myšlienky o vzťahu v sekcii komentárov. „Podvádzal ťa s dámami v centre dôchodcov,“ zavtipkoval jeden z divákov. „Nemyslím si, že máte problémy s otcom, sú to problémy so starým otcom,“ uviedol ďalší. „Vekové rozdiely môžu fungovať, ale myslím, že ste to dohnali do extrému, keď ste randili s o 50 až 60 rokov starším mužom,“ dodal tretí.