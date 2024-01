Ľudia si klepú na čelo: Tínedžerka (18) chodí so 60-ročným chlapom! Jasný odkaz závistlivcom

(Zdroj: TikTok/nikeishalouise)

Hovorí sa, že vek je len číslo. Týmto pravidlom sa riadia aj Keisha a Dimitrios, ktorým vraj vôbec neprekáža vzájomný 42-ročný vekový rozdiel. "Mám 18 rokov a môj priateľ má 60. Trollovia tvrdia, že náš vzťah je zlý, ale nie je nezákonný a oni len žiarlia," hovorí mladá žena. Napriek značnému vekovému rozdielu obaja zdieľajú lásku k fitnes a pravidelne spolu nakrúcajú videá o cvičení.

Hoci väčšina tínedžerov ešte len premýšľa o svojej budúcnosti, Louiseová už presne vie, čo chce od tej svojej a túži, aby bol jej súčasťou aj jej súčasný priateľ. Dokopy sa dali začiatkom roka 2022. V tom období nebola Keisha ešte plnoletá, preto sa ich vzťah stal predmetom intenzívneho hodnotenia na sociálnych sieťach, píše The Sun.

Užívatelia píšu kruté komentáre a tvrdia, že ich vzťah je chorý. Niektorí označujú dievčinu za zlatokopku a tvrdia, že takto to vyzerá, keď si za peniaze môžete kúpiť šťastie. V nedávnom videu dvojica svojim neprajníkom odkázala, že iba žiarlia. "To, čo robím, nie je nezákonné. Keby to bolo nezákonné a vyvolávalo by to obavy, vyšetrovali by ma. Alebo, ako hovoríte, zavreli by ho," vyhlásila blondínka.

Neskôr sa podelila o ďalšie podrobnosti o svojom vzťahu a zverejnila videá zo spoločného každodenného života. Niektorí ľudia majú pre ňu pochopenie a prezradili, že aj oni majú vzťahy s oveľa mladšími, resp. staršími partnermi. "Je medzi nami rozdiel 19 rokov a sme spolu 11 rokov," priznala jedna žena. Ďalšia napísala: "Láska vás zasiahne v každom veku. Svojho chlapa som si našla vďaka cvičeniu. Je oveľa starší, ale jednoducho nám to klape. Prajem vám dvom všetko najlepšie."