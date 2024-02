Pozor, tieto potraviny NIKDY nejedzte, ak sa na nich objaví pleseň! Hrozí vážne poškodenie orgánov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, mnohí sa držia starého príslovia: ak sa vám to nezdá, vyhoďte to. V skutočnosti sa však môže stať, že vyhodíte aj potraviny, ktoré by sa dali ešte bezpečne skonzumovať. Niektoré potraviny, napríklad tvrdé syry, sa totiž dajú zachrániť.