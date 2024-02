Žena renovovala chatu zo 70. rokov, za stenou ju čakalo prekvapenie: Pozrite, čo sa skrývalo za múrmi!

(Zdroj: TikTok/lovechloejane)

Profesionálka na renovácie a TikTokerka Chloe Graylingová (@lovechloejane) objavila v 50-ročnej chate tajnú miestnosť. „Toto je video, kde vám ukážem skrytú miestnosť v rohu knižnice zo 70. rokov, ktorú sme renovovali,“ uviedla autorka príspevku. „Ukážku tejto miestnosti som neodkladala naschvál. Bola som iba veľmi nadšená, keď som vám ukazovala všetky ostatné veci,“ doplnila. Na videu je malý obdĺžnikový otvor, na ktorom Chloe odtiahla dvere a ukázala malú miestnosť nachádzajúcu sa pod schodmi.

Tajomný priestor má tehlové priečky a betónovú podlahu. „Úprimne, príde mi to strašidelné a čudné,“ povedala a doplnila, že v miestnosti boli najmä pavučiny a inak v nej nebolo čo obdivovať. Napokon sa obrátila na divákov, aby jej poradili, čo má s priestorom urobiť. „Keďže je to Airbnb, možno by to mohla byť skrýša pre hostí s deťmi. Rozprávkové svetlá, vankúše a trochu mágie,“ uviedla jedna osoba. „Keby to bolo ubytovanie aj pre domáce zvieratká, tak by to mohol byť malý roztomilý minihotel pre psíkov,“ napísal druhý.

„Urobte z toho priestor na schovávanie hračiek alebo detí. Malé deti by si to úplne zamilovali a užili by si to aj tie veľké,“ dodal ďalší. Mnohí uviedli, že Chloe by tento priestor mohla využiť ako sklad. „Nenazval by som to izbou ako takou, skôr úložným priestorom alebo možno vínnou pivnicou,“ uviedol jeden z diskutujúcich. Chata, ktorá sa nachádza v austrálskom meste Norton Summit, je k dispozícii na Airbnb za 185 dolárov (112 eur) za noc. Recenzenti ju ohodnotili piatimi hviezdičkami.