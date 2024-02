Odborníci odhalili 10 najpoužívanejších hesiel, ktoré sa dajú ľahko prelomiť: Nikdy ich nepoužívajte!

Ilustračné foto (Zdroj: Gettyimages.com)

Vyšetrovací tím Cybernews zverejnil najznámejšie heslá, ktoré sa stále používajú. Zdá sa, že niektorí ľudia sú nepoučiteľní, keď aj v dnešnej stále používajú heslá, ku ktorým pridajú číslovky 1, 2 a 3. Celkovo bolo zozbieraných 15 212 645 925 hesiel, z ktorých 2 217 015 490 bolo jedinečných. Odborníci zistili, že najbežnejšie heslá zvyčajne nedosahujú odporúčanú dĺžku osem znakov. Jason Wise, odborník na ochranu osobných údajov, vysvetlil situáciu nasledovne: „Vzhľadom na to, koľko rôznych hesiel musíte denne zadávať, je pochopiteľné, že používate jednoduché heslá alebo to isté heslo na všetko. Ak používate ešte aj v súčasnom roku 2024 jednoduché heslá, mali by ste to zmeniť.“

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Getty Images)

Technický tím tiež odhalil, aké heslá u ľudí prevládajú. Medzi najpoužívanejšie patria obľúbené športové tímy, mestá, jedlá a dokonca aj nadávky. Aby ste sa ochránili pred hackermi, odborníci radia nepoužívať nič, čo sa týka vašej osoby, vášho veku a podobne. Odporúčajú používať generátor hesiel. Tieto nástroje dokážu vytvoriť jedinečné heslá s dvanástimi znakmi, ktoré obsahujú čísla, špeciálne znaky a malé aj veľké písmená. Podľa správy časopisu Scientific American je 62 biliónov-krát ťažšie prelomiť heslo s 12 znakmi ako heslo so šiestimi znakmi. Aby ste si účty dokázali ochrániť ešte viac, je výhodné používať viacfaktorovú autorizáciu.

Ukázalo sa, že 61 percent používateľov, ktorí mali hacknuté profily, sa priznali, že v roku 2023 mali heslá kratšie ako osem znakov. Okrem toho len 64 percent hesiel malo dĺžku osem až 11 znakov. Odborníci zostavili zoznam najpoužívanejších hesiel v tomto roku, a zdá sa, že oproti roku 2023 sa toho veľa nezmenilo a väčšina hesiel sa stále používa. Zoznam vyzerá nasledovne: