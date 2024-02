Otca vydesili zábery z detskej kamery: Záhadná ruka v postieľke! V dome vraj straší duch tajomnej dámy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Muž menom William Grave z anglického Sheffieldu v južnom Yorkshire si prezeral zábery z detskej kamery svojho malého syna Xandera, keď si o 6:50 ráno všimol zvláštnu aktivitu. Po skontrolovaní záberov natočených 5. februára Grave zbadal strašidelnú ruku siahajúcu do postieľky deväťmesačného Xandera. „Toto bola prvá noc, keď bol baby monitor zapnutý, pretože to bolo prvýkrát, čo môj malý syn strávil noc vo svojej izbe sám,“ uviedol Grave, informuje britský portál Ladbible. „Všimol som si, že o 6:50 tam bola nejaká aktivita a do jeho izby sme vošli až o 8:24, keďže sa dovtedy nezobudil,“ povedal ďalej.

Vo videu uvidel ruku siahajúcu do postieľky a vyzeralo to, akoby sa niekto snažil zdvihnúť jeho syna. „Hľadal som za tým logické vysvetlenie a musel som manželku otravovať celý deň, keď som jej stále hovoril, že to bola ona,“ prezradil. „Pozrela si však záznam a na ruke nemala svoj Pandora náramok, takže sme vedeli, že to nebola ona,“ dodal. Grave žije v dome od svojich 19 rokov a tvrdí, že to nie je prvýkrát, čo bol svedkom paranormálneho javu. Musel sa vyrovnať s toľkými strašidelnými záležitosťami, že o tom všetkom napísal knihu s názvom „Dáma v arkierovom okne“.

„Keď sme s manželkou išli na prvé rande, uvidela nejakú dámu v mojom dome a môj brat, kamarát z práce a zo školy ju videli a všetci ju opísali úplne rovnako. Ruka v detskej postieľke mohla potenciálne patriť tejto žene,“ vysvetlil Grave a zároveň uviedol, že by to mohol byť aj nejaký zosnulý príbuzný, ktorý prišiel postrážiť jeho malého synčeka. „O mamu som prišiel vlani v máji kvôli rakovine. Je pekné myslieť si, že to bola moja mama, ale neviem, kto to je. Viem len, že to nie som ja ani moja žena,“ dodal.