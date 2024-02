Historici odhalili skutočný význam Hitlerových fúzov: Bez nich by sa vraj cítil neisto, TOTO nimi zakrýval

Adolf Hitler (Zdroj: TASR/AP)

LONDÝN - História definitívne spojila vodcu Adolfa Hitlera s fúzikmi ostrihanými do štvorcového tvaru, ktorý pripomína zubnú kefku. Historici sa snažili objasniť, čo ho viedlo k takémuto zastrihovaniu a prečo by sa nacistický tyran zrejme cítil príliš neisto, keby si ich oholil.

Pri zmienke o Adolfovi Hitlerovi si zvyčajne predstavíme jeho typické fúzy. Dokonca aj pri útoku sovietskych vojsk na Berlín si ich nechal upravovať raz za dva týždne. Napokon spáchal samovraždu vo veku 56 rokov vo svojom podzemnom bunkri Fuhrerbunkri 30. apríla 1945. Mnohé detaily z jeho života boli zdokumentované aj v knihe „Hitlerov posledný deň: Minúta po minúte". Jej autormi sú Jonathan Mayo a Emma Craigieová. Okrem iného objasňujú aj dôvod, prečo mal charakteristicky tvarované fúzy, informuje britský denník Daily Star.

(Zdroj: Profimedia)

V jednom z úryvkov uvádzajú: „O niekoľko sekúnd neskôr prichádza do spálne Hitlerov holič August Wollenhaupt, aby mu raz za dva týždne upravil vlasy a fúzy. Hitlerove fúzy sú vytvarované tak, aby zakrývali jeho nezvyčajne veľké nosné dierky. Tento štýl pochádza z Ameriky, kde je známy pod názvom toothbrush moustache (fúzy v tvare zubnej kefky) a obľúbili si ho aj Charlie Chaplin a Walt Disney. V Bavorsku ho poznajú ako Rotzbremse - alebo smrkacia brzda.“ Nemecký diktátor si teda nebol istý svojimi mohutnými nosnými dierkami, a preto si ich zakryl fúzikmi.

V ďalšom bizarnom zvrate sa však chválil tradičnejšou bradou, akú mal aj jeho otec. Relácia na History Channel s názvom „Svetové vojny" sa zaoberala otázkou, prečo sa jej vzdal v prospech štýlu, ktorý pripomínal zubnú kefku. Jej autori zistili, že keď mladý Hitler bojoval v prvej svetovej vojne, jeho mohutné fúzy mu bránili pevne si nasadiť plynovú masku. Zábery potom ukázali, ako si ich zastriháva do štvorca a zvyšok je už história.

Výkonný producent Stephen David pre portál The Wrap povedal: „Nemal nariadené, aby si oholil fúzy, ale urobil to, keď bol v nemocnici. Z hľadiska rozpočtu by bolo ťažké natáčať v zákope.“ Hitler zostal verný tomuto štýlu aj vtedy, keď sa jeho nacistická strana dostala k moci v Nemecku. Stephen dodal: „Myslím, že v skutočnosti to bolo po prvej svetovej vojne moderné. Medzi vojnami to bola móda, podľa ktorej sa riadilo veľa ľudí. A keďže to urobil aj Hitler, tak trochu túto módu zabil.“