Posledných 24 hodín Adolfa Hitlera: Šialenstvo plné sexu a alkoholu, Eva chcela byť peknou mŕtvolou

Adolf Hitler (Zdroj: Profimedia)

Jonathan Mayo & Emma Craigieová sú autormi knihy "Hitler’s Last Day: Minute by Minute", v ktorej opisujú posledné chvíle jeho života. Britský denník Daily Mail zverejnil článok, v ktorom odhalil úryvky z knihy. Dozviete sa, čo presne sa dialo v deň, keď Hitlerova ríša padla.

(Zdroj: profimedia.sk)

7:00, nedeľa 29. apríla 1945

Obyvatelia Berlína vychádzajú z preplnených podzemných bunkrov, aby pohľadali nejaké jedlo. Šestnásťročný Armin Lehmann, ktorý pracuje ako kuriér v Hitlerjugend, je zdesený zo zúfalstva bežných občanov, z ktorých mnohí hladujú. Nedávno videl dvoch mužov sekať nožom do koňa, ktorý bol síce zranený šrapnelom, ale stále žil.

10:00

Ďalší kuriér z Hitlerjugend sa objaví v hornom bunkri a oznámi, že ruské tanky sú teraz asi 500 metrov od budovy Ríšskeho kancelárstva. Horný aj dolný bunker, kde od januára býva Hitler a pár zamestnancov, sú pod budovou Ríšskeho snemu. Führer trávi väčšinu času v spodnej časti známej ako Führerbunker, ktorá je chránená betónovou strechou hlbokou tri metre.

(Zdroj: Profimedia)

10:30

Generál Hans Krebs vo svojej kancelárii v hornom bunkri telefonuje s veliteľstvom armády v Berlíne. Povedal, že nemecká obrana kolabuje na všetkých frontoch. Potom sa hovor náhle preruší: balón, ktorý podporuje rádiotelefónnu komunikáciu, bol zostrelený. Všetky telefonické kontakty medzi Berlínom a okolitým svetom sa práve skončili. Odteraz budú musieť kuriéri z Hitlerjugend riskovať svoje životy niekoľkokrát denne.

"Bola to nočná mora, hra ruskej rulety. Tí, ktorí vystúpili z úkrytu, brali svoj život do svojich rúk. V najlepšom prípade ich zasiahol oblak fosforového dymu a jedovatého benzínu od zápalníkov; prinajhoršom ich rozrezala ruská raketa," zaspomínal si kuriér Lehmann. Chlapci, ktorí odmietajú plniť rozkazy, boli zabití a vystavení ako varovanie pre ostatných. Sám Lehmann bol nakrátko zatknutý za to, že hľadel na telo chlapca, ktorý údajne nemohol mať viac ako 13 rokov, obeseného na stĺpe dlhou šnúrou na bielizeň.

11:00

Heinz Linge, Hitlerov komorník, zaklope na dvere malej spálne svojho pána. Posledných šesť rokov bolo súčasťou Lingeho práce pomáhať mu obliekať sa. Rutina je vždy rovnaká. Linge drží stopky, aby načasoval proces, ktorý sa začína, keď Hitler zakričí "Los!" (na značky). Dnes ráno však Hitler leží na posteli úplne oblečený. Okrem jeho kravaty. Pre kravatu existuje špeciálny rituál. Hitler stojí pred zrkadlom so zavretými očami a počíta sekundy, kým to Linge urobí. Potom otvorí oči a skontroluje kravatu v zrkadle. O niekoľko sekúnd neskôr prichádza do spálne Hitlerov holič August Wollenhaupt, aby mu upravil vlasy a fúzy.

Linge podáva Hitlerovi kokaínové kvapky do pravého oka, ktoré mu posledných pár dní spôsobovalo intenzívnu bolesť, a dáva mu balíček pastiliek, ktoré môže cmúľať počas dňa. Ide o tabletky proti plynatosti, ktoré jeho pán berie na žalúdočné kŕče a plynatosť. Prvýkrát za deväť rokov nemá Hitler osobného lekára. Pred týždňom prepustil doktora Theodora Morella po tom, čo doktora obvinil, že sa ho snažil utlmiť, aby ho vyhnal z Berlína. Morell po sebe zanechal skriňu plnú liekov, vrátane injekcií glukózy a amfetamínu, ktoré denne používal na zvýšenie Führerovej energie. V jednom momente Hitler každý deň užíval 28 rôznych tabliet a injekcií. Führer bol hypochonder, ale teraz trpí Parkinsonovou chorobou a srdcovými problémami, ako aj mnohými stavmi súvisiacimi so stresom.

(Zdroj: profimedia.sk)

11:05

Generál Wilhelm Burgdorf, veliteľ armády, prichádza, aby zistil, či má generál Krebs chuť na drink. S ním prišiel aj Hitlerov súkromný tajomník Martin Bormann, ktorý má tiež chuť na drink. Spolu s dvoma generálmi trávi väčšinu času sedením v chodbách bunkra a popíjaním pálenky. Z času na čas sa všetci traja prepravia k budove Ríšskeho kancelárstva, kde akási masová hystéria, živená nekonečnou zásobou alkoholu v pivniciach, viedla k uvoľneniu sexuálnych zábran. Pred viac ako rokom Krebs napísal svojej manželke Gerde správu, že sa mu podarilo zviesť známu herečku Manju Behrensovú. Gerda mu zablahoželala a ponúkla, že privíta Manju v ich domácnosti. Navrhla, že by si mali zariadiť systém materstva na smeny, aby mal Krebs vždy po ruke použiteľnú manželku.

The German delegation under General Hans Krebs (right) in front of Schulenburgring 2, the Russian military headquarters, shortly before the journey back to the bunker of the Reich Chancellery. May 1, 1945.



The next day, Krebs committed suicide in the Führerbunker. pic.twitter.com/zxuv2Jih7F — Nick Short 🇺🇦 (@nickfshort) April 3, 2020

11:45

Šesť detí Josepha a Magdy Goebbelsovcov sa hrá na chodbe horného bunkra. Väčšina z nich je nadšená, že je tu. Bunker nazývajú "jaskyňou" a našli si niekoľko priateľov. Podľa Hitlerovej sekretárky Traudl Jungeovej, ktorá sa o ne starala, sú to očarujúce a dobre vychované deti a nevedia nič o osude, ktorý ich čaká. "Len najstaršia, Helga, mala niekedy smutný, vedomý výraz vo veľkých hnedých očiach. Bola najtichšia a niekedy si s hrôzou myslím, že to dieťa v jej srdci prehliadlo pretvárku dospelých," napíše Jungeová neskôr.

(Zdroj: profimedia.sk)

14:00

Hitler obeduje s Evou Braunovou, s ktorou sa oženil pred niekoľkými hodinami, a svojimi dvoma zostávajúcimi sekretárkami. O jedlo sa delí so sekretármi od jesene 1942, krátko po začiatku bitky pri Stalingrade. Dovtedy vždy jedol so svojimi pobočníkmi, ale ich rozhovor o tom, čo sa ukázalo ako najkrvavejšia bitka v histórii, ho odradil od jedla. Sekretárky sa striedajú, aby sa uistili, že je s ním niekto pri každom jedle, vrátane čaju v skorých ranných hodinách. Dostali pokyn, aby do rozhovoru nevnášali zložité otázky. Dnes je to však Hitler, kto nastoľuje ťažkú tému. "Nikdy nepadnem do rúk nepriateľa, mŕtvy ani živý. Dávam príkazy na spálenie môjho tela, aby ho nikto nikdy nenašiel," hovorí im.

Rozhovor sa zvrtne na inštruktáž k samovražde. "Najlepší spôsob je streliť si do úst. Vaša lebka je rozbitá a nič si nevšimnete. Smrť je okamžitá," povie Hitler. Eva je zdesená. "Chcem byť krásnou mŕtvolou. Vezmem si jed," hovorí. Ukáže sekretárkam malú mosadznú škatuľku s ampulkou kyanidu, ktorú má vo vrecku šiat. "Zaujímalo by ma, či to veľmi bolí. Tak veľmi sa bojím utrpenia. Som pripravená hrdinsky zomrieť, ale aspoň chcem, aby to bolo bezbolestné." Hitler ju upokojuje: "Nervový a dýchací systém je paralyzovaný v priebehu niekoľkých sekúnd."

Sekretárky Jungeová a Gerda Christianová si vymenia pohľady a potom sa jednohlasne obrátia na Führera. "Máte nejaké fľaštičky, ktoré by sme mohli použiť?" Ani jedna žena nechce spáchať samovraždu, ale radšej by sa otrávili ako padli do zajatia Rusov. Führer hovorí, že sa postará, aby každý dostal jednu fľaštičku s jedom. "Je mi veľmi ľúto, že vám nemôžem dať lepší darček na rozlúčku," povie.

Okolo 15:00

Vo voľnom priestore oproti ústredni sa trasie Führerov milovaný pes Blondi, keď ju seržant Fritz Tornow drží za nos a núti ju otvoriť čeľusť. Jeden z lekárov ríšskeho kancelárstva Werner Haase rozdrví kyanidovú kapsulu v ústach psa pomocou klieští. Blondi padá nabok, ako keby ju zasiahol blesk. Hitler prichádza na obhliadku tela. Chce sa na vlastné oči presvedčiť, že kyanidové kapsuly skutočne fungujú. Tornow nesie telo psa do záhrad kancelárstva, kde ho pochová. Potom sa vráti pre Wulfa a ďalšie štyri šteniatka, vezme ich do záhrady, aby ich zastrelil a pochoval s matkou.

Eva Braun a Adolf Hitler, Berchtesgaden, Nemecko (Zdroj: Profimedia)

16:00

V zelenej miestnosti Ríšskeho kancelárstva je šéf propagandy Joseph Goebbels a jeho rodina na rozlúčke s Hitlerjugend. Zišlo sa asi 40 ľudí vrátane personálu a pacientov z pohotovostnej nemocnice, ktorá bola zriadená v pivnici kancelára. Po hrachovej polievky Goebbels požiada Hitlerjugend, aby zaspievali niektoré zo starých nacistických bojových piesní. Počúva so slzami, ktoré mu stekajú po lícach. Jeho deti sa potom zhromaždia okolo stola a začnú spievať nemecké ľudové piesne a uspávanky v sprievode mladého vojaka hrajúceho na akordeóne.

Okolo 22:00

Hitler sedí za stolom v konferenčnej miestnosti Führerbunker a číta prepis vysielania o smrti talianskeho diktátora Benita Mussoliniho, ktorý bol zastrelený a následne zavesený za členky. Za ním stojí Heinz Linge. Súčasťou jeho povinnosti je zabezpečiť, aby mal Hitler kedykoľvek prístup k ceruzkám, okuliarom, lupám, atlasom a kompasom. Pri tejto príležitosti Hitler nepotrebuje okuliare ani lupu, pretože prepis bol napísaný mimoriadne veľkým písmom. Potrebuje však ceruzku, ktorou podčiarkne tri slová - "visí hore nohami". Ani teraz sa úplne nevzdáva nádeje. Nariaďuje poslať rádiovú správu nemeckým silám s otázkou, kedy a kde sa uskutočnia ich útoky. Jeho otázky odrážajú úplné odpojenie od vojenskej reality. Nikto z jeho veliteľov už neverí v možnosť záchrany Berlína.

Hitler's valet, Heinz Linge, finds him slumped on a sofa, gunshot dripping blood. His new wife Eva is next to him, lips twisted from cyanide pic.twitter.com/qSzynQx323 — Second World War tweets from 1940 (@RealTimeWWII) April 30, 2017

0:30, pondelok 30. apríla

V miestnosti ústredne Rochusa Mischa zo spánku prebudí správa od Hitlera. Chcel vedieť, či sú to správy o nemeckom protiútoku. Nie sú to také správy.

1:30

Asi 25 stráží a sluhov bolo povolaných z Ríšskeho kancelárstva do Führerbunkera. Hitler im povie, že má v úmysle vziať si život, než byť zajatý Rusmi. Potom sa zamieša do radu ľudí, každému z nich potrasie rukou, poďakuje im za ich službu a povie im, že sú oslobodení od prísahy vernosti.

2:00

Lekár SS, profesor Ernst Schenck, ešte nikdy nebol fyzicky tak blízko Hitlerovi. Pri pohľade na Führerove oči si všimne, že sú bezvýrazné a podliate krvou s tmavými kruhmi pod nimi. Schenck, ktorý predtým experimentoval na väzňoch v koncentračnom tábore Dachau, je jedným zo štyroch medikov, ktorí prišli na stretnutie. Po tom, čo celý týždeň pracoval v pohotovostnej nemocnici a vykonával operácie na nekonečnom zástupe zranených ľudí, je vyčerpaný.

Hitler, ako poznamenáva, je malý, zhrbený muž s trasúcimi sa končatinami, ktorý má zjavne Parkinsonovu chorobu. Na bunde má aj fľaky od jedla. Stručne povedané, pohľad na neho neevokuje inšpiratívneho vodcu, ktorého Schenck obdivoval z diaľky. Führer sa pomaly pohybuje pozdĺž línie medikov, podáva im ruky a ďakuje za ich prácu. Medzi nimi je aj zdravotná sestra Erna Flegelová. Keď ju Hitler vezme za ruku, zrúti sa a vzlyká. "Môj Führer! Verte v konečné víťazstvo. Veďte nás a my vás budeme nasledovať!" Hitler neodpovedá.

El 11 de julio de 1911 nacía la enfermera alemana Erna Flegel, cuya misión más conocida fue la de formar parte del equipo que acompañó a Hitler en sus últimos días. Durante la Segunda Guerra Mundial, Erna trabajó en distintos hospitales hasta que fue trasladada a la Cancillería pic.twitter.com/5Ab7GYw8fL — Sandra Ferrer Valero (@SandraFerrerV) July 11, 2023

2:30

Lekári a sestry sa pripájajú k veľkej partii pijanov na chodbe horného bunkra. Objavia sa dve sekretárky s treťou ženou - Evou Hitlerovou. Sedí na jednom konci stola, opája sa alkoholom a dominuje konverzácii veselými príbehmi. Schenck nevie povedať, či je chvenie v jej hlase spôsobené chrípnutím alebo alkoholom.

3:00

Hitlerovi práve povedali, že nemecké jednotky sú buď obkľúčené, alebo pod útokom a nemôžu sa dostať do Berlína. Vo frustrácii nariaďuje poslať správu veliteľovi nemeckého námorníctva, admirálovi Donitzovi: "Proti všetkým zradcom treba okamžite zakročiť." Doktor Schenck potrebuje zúfalo použiť toaletu. Necháva popíjajúcu partiu a ponáhľa sa dole do spodného bunkra. Normálne ho strážia dvaja ozbrojení muži, no zdá sa, že zmizli. Führerbunker je strašidelne tichý, až na hukot dieselového generátora a vzdialené zvuky bujarého večierku. Cez otvorené dvere vidí Führera stáť pri stole v hlbokom rozhovore s iným zdravotníkom - doktorom Haasem.

Hitler hovorí Haasemu, že chce zomrieť presne v rovnakom okamihu ako Eva. Dohodli sa, že bude mať dve pištole pre prípad, že by sa jedna zasekla, a dve kapsuly s kyanidom pre prípad, že by jedna nezabrala. Vloží si jednu kapsulu do úst a podrží pištoľ na úrovni obočia v pravom uhle, s hlavňou položenou na spánku. Potom vystrelí a zahryzne súčasne. Neskôr sa doktor Haase rozpráva s Evou. Povie mu, že sa obáva, že stratí odhodlanie, ak Hitler zomrie ako prvý. Haase jej povie, aby do kapsule zahryzla vo chvíli, keď začuje výstrel.

30 de noviembre de 1950: muere en una prisión soviética Werner Haase, uno de los médicos personales de Adolf Hitler. Identificó el cuerpo parcialmente quemado de Goebbels, por el refuerzo de metal que llevaba en su pierna derecha deformada. pic.twitter.com/cAhL2MCndG — World War II (@TheWWll) November 30, 2020

Na ministerstve vnútra, asi 600 metrov od Ríšskeho kancelárstva, je v suteréne zriadená sovietska kuchyňa. Narýchlo sa varí sud s ovsenou kašou ako skoré raňajky pre jednotky, ktoré sa chystajú začať ranný útok na Ríšsky snem - bývalú budovu nemeckého parlamentu. Stalin nariadil, že treba vyvesiť červenú vlajku včas na zajtrajší ruský štátny sviatok 1. mája.

4:30

Vo Führerbunkeri sa Hitler ukladá do postele. Doktor Schenck sa vracia do budovy Ríšskeho kancelárstva, kde je ešte stále v plnom prúde búrlivá párty. Za dverami ordinácie pripútajú ženu do zubárskeho kresla. Cez deň sa táto miestnosť používa na extrakciu zubov, v noci je to najobľúbenejšie miesto na sex.

6:00

Hitler sedí v kresle vedľa svojej postele, má na sebe mäkké kožené papuče a cez pyžamo má prehodený čierny saténový župan. Práve zavolal generála Mohnkeho, aby sa ho spýtal, ako dlho ešte zvládnu odolávať ruským silám. "Nanajvýš 20 alebo 24 hodín, môj Führer," odpovie Mohnke. Prvá rota ruských vojakov sa rúti smerom k Ríšskemu snemu. Po menej ako 60 metroch ich nemecká paľba zneškodní. Medzitým je do Moskvy vyslaná predčasná správa o triumfe, ktorá oznamuje Stalinovi, že Ríšsky snem bol obsadený.

6:30

Už druhý deň po sebe nájde Hitlerov komorník svojho pána ležiaceho na posteli úplne oblečeného v uniforme a čiernych nohaviciach. Hitler si priloží prst na pery, vstane a potichu kráča po chodbe. Martin Bormann a generáli Krebs a Burgdorf spia na lavičkách pred jeho izbou. Vedľa nich sú fľaše pálenky a nabité pištole. Obe sekretárky spia na táborových posteliach v konferenčnej miestnosti. V miestnosti ústredne vysiela Hitler správu veliteľovi Berlína, v ktorej žiada o aktualizáciu. Odpoveď prichádza rýchlo: Rusi sú v bezprostrednej blízkosti.

Russian troops fighting in Berlin, Germany, circa April-May 1945. Note Mosin-Nagant M1944 Carbine and Degtyaryov Pekhotny 'DP' light machine gun. pic.twitter.com/om1WLBiNo1 — War History Online (@WarHistoryOL) May 2, 2018

7:00

Eva Hitlerová sotva spala. Ponáhľa sa po betónových schodoch do záhrady budovy Ríšskeho kancelárstva. Má náhle nutkanie uvidieť ešte raz slnko. Záhrada bola zničená ostreľovaním a obloha je zatemnená dymom z bitky pri Ríšskom sneme. Krátko zaváha, kým sa vráti do svojej spálne. O pol hodinu neskôr Hitler nasleduje príklad svojej manželky a zamieri po schodoch do záhrady. Keď sa dostane na vrchol, zvuky ostreľovania zosilnejú. Namiesto toho, aby otvoril dvere, sa otočí a pomaly sa vracia dole. Jeho koniec sa blíži.