Blondínku (20) kvôli jej hlasu nikto neberie vážne: Myslia si, že je päťročné dievčatko! Vypočujte si to

(Zdroj: Instagram/ebonymay_g)

Mnohí z nás tajne dúfajú, že s pribúdajúcim vekom budú vyzerať mladšie, no jednu vec zmeniť nemôžeme - svoj hlas. Jedna žena však tvrdí, že ľudia si vždy myslia, že je oveľa mladšia, ako v skutočnosti je, práve kvôli jej hlasu. Ebony Mayová sa vyjadrila k odkazom, ktoré jej ľudia na sociálnej sieti píšu. Napriek tomu, že má 20 rokov, hovoria, že by si ju pomýlili s 10-ročným dieťaťom, čo vyvoláva množstvo problémov pri vedení jej podniku.

Mayová hovorí, že keď si raz išla objednať limonádu do baru, povedali jej, aby si zavolala mamu, pretože barman si myslel, že je príliš mladá. Naopak, inokedy sa jej v obchode opýtali, či je dostatočne kompetentná na to, aby pomohla zákazníkovi. Ľudia Mayovú často obviňujú z toho, že vie so svojim hlasom manipulovať. Keď už mala dosť negatívnych komentárov, rozhodla sa o tom prehovoriť vo videu a povedala: „Dobre, budem to riešiť raz a naposledy, áno, toto je môj skutočný hlas. Som si vedomá toho, že zniem oveľa mladšie, ako v skutočnosti som. Niektorí ľudia si doslova myslia, že si nahováram hlas pre TikTok."

Ďalej uviedla, že svoj hlas jednoducho zmeniž nemôže. „Neuvedomovala som si, že je až taký odlišný, až kým som nemala učiteľa, ktorý nato zvykol poukázať. Bola som naozaj zmätená. Odkedy som si založila tento účet, dostávam neustále hromadu komentárov, v ktorých to ľudia stále riešia. No v skutočnosti mám pocit, že oni znejú ako deti oveľa viac ako ja,“ dodala.

Mayová tiež poznamenala, že už je na tieto komentáre zvyknutá. Dokonca sa priznala, že jej jeden zákazník raz v maloobchode povedal, že je veľmi pekná a že by si ju chcel vziať domov. V tom čase mala iba 15 rokov. A očividne Mayová nemá o príhody núdzu, pretože v jednom nočnom klube ju zastavila jedna žena, ktorá sa jej spýtala, či je dostatočne stará nato, aby tam v ten večer mohla byť. Následne jej ukázala svoj občiansky preukaz a vtedy prevzala kontrolu nad svojim životom. Odvtedy si už z negatívnych komentárov nerobí ťažkú hlavu.