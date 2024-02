Lekár odhalil jednoduché triky, ako sa zbaviť zápachu nôh či plesní: Pomôžu vám tieto obľúbené produkty

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vo videách, ktoré lekár Joe Whittington publikoval na TikToku, sa okrem iného podelil aj to, že jedna lyžica medu dokáže zmierniť bolesť hrdla, kukuričný škrob naopak pôsobí priaznivo na podráždenú kožu a pričuchnutie k alkoholu lieči nevoľnosti. Tiež ukázal dva tipy, ako sa zbaviť zápachu nôh a atletickej nohy, teda bežnej plesňovej infekcie, ktorá vedie k svrbeniu a páleniu kože. V prvom videu, ktoré má približne 42 000 pozretí, siahne do kuchynskej skrinky a vytiahne škatuľu čierneho čaju. Čierny čaj je účinný na zápach nôh – podľa jeho zistení stačí 20 minút, aby ste znížili zápach, pretože triesloviny ničia baktérie a uzatvárajú póry.

#lifehacks #healthtipsoftheday #doctortips #health ♬ original sound - Dr. Joe, M.D. 🩺 @drjoe_md 1. Black Tea for Foot Odor: Soak feet in black tea for 20 minutes to reduce foot odor, as the tannins kill bacteria and close pores. 2. Honey for Coughs: A spoonful of honey can soothe a sore throat and reduce cough, acting as an effective cough syrup alternative. 3. Cornstarch for Skin Irritation: Use cornstarch as a natural, gentle powder for skin irritation and rashes to absorb moisture and reduce friction. 4. Tape for Wart Removal: Cover warts with duct tape for several days to help remove them, replacing the tape as needed. #healthhacks

Triesloviny, známe aj ako kyselina trieslovinová, sú typom zlúčeniny nazývanej polyfenoly, ktorá sa nachádza v rastlinách. Tie ich produkujú ako obranný mechanizmus proti škodcom a tiež prispievajú k farbe a chuti rastliny. Medzi ďalšie bežné zdroje trieslovín patrí káva, víno a čokoláda. Predpokladá sa, že tieto zlúčeniny majú antioxidačné vlastnosti, čo znamená, že ničia voľné radikály, ktoré prispievajú k vzniku zápalov a viacerých chronických ochorení. Kyselina trieslovinová sa nachádza len v čiernom čaji. Neexistujú však žiadne štúdie, ktoré by potvrdzovali skutočnosť, že čierny čaj naozaj zápachu zabraňuje.

Vo svojom druhom videu, ktoré má takmer 58 000 pozretí, doktor Whittington ukazuje detailný záber svojich nôh a kvapká si medzi ne ústnu vodu Listerine. „Ústna voda môže bojovať proti atletickej nohe!" uviedol v texte vo videu. Atletická noha, známa aj ako tinea pedis, je plesňová infekcia, ktorá sa zvyčajne vytvára medzi prstami na nohách. Hoci môže postihnúť kohokoľvek, odborníci z Mayo Clinic uvádzajú, že najčastejšie sa vyskytuje u ľudí, ktorým sa nohy spotili v priliehajúcej obuvi, napríklad v bežeckých topánkach.

Toto ochorenie môže postihnúť jedno, ale aj obe chodidlá. Medzi bežné príznaky patrí šupinatá alebo olupujúca sa koža medzi prstami, svrbenie, zapálená koža, pálenie alebo pichanie, pľuzgiere a suchá koža na spodnej časti chodidla. Ústne vody, ako napríklad Listerine, obsahujú tymol, ktorý má protiplesňové a antibakteriálne vlastnosti. To by mohlo pomôcť zničiť hubu, ktorá vedie k nepríjemným príznakom. Opäť však neexistuje žiadny výskum, ktorý by slová doktora Whittingtona potvrdil.