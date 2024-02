Mamičku vydesil záber s tajomnou postavou vo dverách: Nasledoval hrôzostrašný odkaz od syna!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Štyridsaťdvaročná Amy Hawryuková z anglického Birminghamu si prezerala staré zábery z rodinnej halloweenskej oslavy, keď narazila na fotku jej syna Lea Sayersa a sestry Chloe. V pozadí sa však objavila postava, ktorá pripomína muža v teplákovej súprave. Ešte strašidelnejšie je, že Hawryuková verí, že tento strašidelný tieň by mohol vysvetľovať podivné správanie jej syna Lea v detstve. Matka dvoch detí tiež vysvetlila, že jediná ďalšia osoba na oslave bol jej otec – ten však v tom čase fotil záber, informuje portál LadBible.

„Ukazovala som svojmu priateľovi staré rodinné fotografie a hneď sa spýtal, čo to bolo vo dverách. Bola som zaskočená. Postava vyzerá ako čierna silueta muža a vyzerá to, že má na sebe teplákovú súpravu,“ uviedla Hawryuková. V čase halloweenskej oslavy Leo údajne povedal mame, že videl muža v teplákovej súprave. „Nakoniec sme ho vzali k lekárovi, pretože som nikdy nikoho nevidela,“ vysvetlila Hawryuková. „Povedal, že osoba, s ktorou sa stále stretával, ma zabije, takže ma to očividne znepokojovalo. Teraz to dáva zmysel, že to zvykol hovoriť a cítim sa zle, že som mu vtedy neverila,“ dodala mama.

Ďalej prezradil, že keď Leo vyrástol, tajomnú postavu už nespomínal. Keď dnes 16-ročnému synovi ukázala fotku, povedal, že si nebol vedomý toho, že matke hovoril o smrti. „Verím, že sa vtedy s niekým stretával. Vďakabohu som sa odsťahovala z domu, keď som to uvidela,“ uviedla Hawryuková a dodala, že tento incident zmenil jej pohľad na paranormálne javy. Svojmu otcovi fotku neukázala, pretože sa bojí, že by ho to príliš vydesilo. Jej syn Leo sa domnieva, že postava na fotografii malo byť varovné znamenie.